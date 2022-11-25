'Fechem tudo': até jornal argentino se rende a golaço de Richarlison; veja reações

Com um voleio espetacular, Richarlison fez o segundo gol do Brasil sobre a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O golaço marcado por Richarlison na vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), rendeu elogios na imprensa estrangeira, até mesmo do jornal argentino Olé, que costuma provocar o brasileiro em trocas de alfinetadas.

atacante capixaba fez os dois gols da partida, mas o destaque ficou mesmo para o lance que sacramentou o placar, em que o camisa 9 da Seleção emendou um voleio após cruzamento de Vinicius Júnior.

"Fechem tudo", postou "Diário Olé", com uma imagem mostrando a "pintura" de Richarlison ao marcar contra os sérvios.

Depois, destacou a grande vitória do Brasil escrevendo Richarlison + 10, colocou o segundo gol já como candidato a melhor da Copa e citou que Neymar saiu com dores. A capa do site do diário também também exaltou a atuação da Seleção após a partida: "Brasil sendo Brasil".

Ao redor do mundo, o espanhol "Marca" falou que Richarlison "despertou" a besta e, em outra publicação, soltou uma palavrão "C***, Richarlison!", além de fazer uma montagem mostrando "a barbaridade de Richarlison direto ao museu dos melhores gols da história das Copas do Mundo".

Jornal Marca, da Espanha, destaca vitória do Brasil e golaço de Richarlison Crédito: Reprodução

O italiano "Gazzetta dello Sport" foi além: "O Brasil já dá medo", enquanto o Twitter oficial da Fifa resumiu o lance do gol do capixaba com um singelo "Wow":

Os elogios continuaram: "O suspense (em torno do 2° gol) durou até ele marcar o principal gol da Copa do Mundo, ou de várias Copas do Mundo", iniciou o espanhol As, que afirmou que o Brasil "já faz mágica" na Copa.

🌙¡Buenas noches!

🗓️Esta es nuestra #PortadAS de hoy, 25 de noviembre

🗞️Fue magia pic.twitter.com/oQtzW7JcPc — Diario AS (@diarioas) November 24, 2022

O desempenho do atacante atuando por seu clube e pela seleção também virou tema. "Richarlison, cuja forma tem sido indiferente para o Tottenham nesta temporada, fez a diferença: uma boa finalização no primeiro gol e um voleio maravilhoso no segundo. Ele é muito bom para o Brasil", pontuou o Telegraph.

"Seu desempenho brilhante mais do que justificou sua escolha como atacante do Brasil à frente de Gabriel Jesus, do Arsenal. Foi a noite com a qual ele sonhou durante grande parte de sua vida. Ele liderou o Brasil", completou o Sky Sports.

Outro veículo inglês que repercutiu a boa atuação de Richarlison foi o Daily Mail: "Ele é genuíno, determinado, altruísta e trabalha para sua equipe e seus treinadores. Seus companheiros o adoram".

O Mundo Deportivo relacionou o golaço do camisa 9 com o favoritismo da seleção de Tite na Copa. "Foi um golaço, o melhor até agora do torneio, que colocou clímax para a primeira rodada da fase de grupos e confirmou os canarinhos a caminho da sexta estrela."