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Copa do Mundo 2022

'Fechem tudo': até jornal argentino se rende a golaço de Richarlison; veja reações

Lance do atacante capixaba foi destaque na imprensa estrangeira, inclusive no diário argentino "Olé", que já considera gol candidato ao mais bonito da Copa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2022 às 21:34

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 21:34

CBF
Com um voleio espetacular, Richarlison fez o segundo gol do Brasil sobre a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O golaço marcado por Richarlison na vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), rendeu elogios na imprensa estrangeira, até mesmo do jornal argentino Olé, que costuma provocar o brasileiro em trocas de alfinetadas.
atacante capixaba fez os dois gols da partida, mas o destaque ficou mesmo para o lance que sacramentou o placar, em que o camisa 9 da Seleção emendou um voleio após cruzamento de Vinicius Júnior.
"Fechem tudo", postou "Diário Olé", com uma imagem mostrando a "pintura" de Richarlison ao marcar contra os sérvios.
Depois, destacou a grande vitória do Brasil escrevendo Richarlison + 10, colocou o segundo gol já como candidato a melhor da Copa e citou que Neymar saiu com dores. A capa do site do diário também também exaltou a atuação da Seleção após a partida: "Brasil sendo Brasil".
Ao redor do mundo, o espanhol "Marca" falou que Richarlison "despertou" a besta e, em outra publicação, soltou uma palavrão "C***, Richarlison!", além de fazer uma montagem mostrando "a barbaridade de Richarlison direto ao museu dos melhores gols da história das Copas do Mundo".
Jornal Marca, da Espanha, destaca vitória do Brasil e golaço de Richarlison
Jornal Marca, da Espanha, destaca vitória do Brasil e golaço de Richarlison Crédito: Reprodução
O italiano "Gazzetta dello Sport" foi além: "O Brasil já dá medo", enquanto o Twitter oficial da Fifa resumiu o lance do gol do capixaba com um singelo "Wow":
Os elogios continuaram: "O suspense (em torno do 2° gol) durou até ele marcar o principal gol da Copa do Mundo, ou de várias Copas do Mundo", iniciou o espanhol As, que afirmou que o Brasil "já faz mágica" na Copa.
O desempenho do atacante atuando por seu clube e pela seleção também virou tema. "Richarlison, cuja forma tem sido indiferente para o Tottenham nesta temporada, fez a diferença: uma boa finalização no primeiro gol e um voleio maravilhoso no segundo. Ele é muito bom para o Brasil", pontuou o Telegraph.
"Seu desempenho brilhante mais do que justificou sua escolha como atacante do Brasil à frente de Gabriel Jesus, do Arsenal. Foi a noite com a qual ele sonhou durante grande parte de sua vida. Ele liderou o Brasil", completou o Sky Sports.

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Outro veículo inglês que repercutiu a boa atuação de Richarlison foi o Daily Mail: "Ele é genuíno, determinado, altruísta e trabalha para sua equipe e seus treinadores. Seus companheiros o adoram".
O Mundo Deportivo relacionou o golaço do camisa 9 com o favoritismo da seleção de Tite na Copa. "Foi um golaço, o melhor até agora do torneio, que colocou clímax para a primeira rodada da fase de grupos e confirmou os canarinhos a caminho da sexta estrela."
Por fim, o Olé, um dos maiores jornais da Argentina, resumiu que o Brasil fez um jogo "com autoridade e bom futebol".

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