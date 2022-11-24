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Copa do Mundo 2022

Obra de arte: golaço de Richarlison empolga a web; veja memes

"Pintura" do atacante capixaba, na vitória do Brasil contra a Sérvia por 2 a 0, ganhou as redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2022 às 19:51

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 19:51

O atacante capixaba Richarlison foi o grande destaque da Seleção Brasileira na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, ao marcar os dois gols da partida. O segundo, de virada após dominar a bola com um toque, certamente entra para a lista dos golaços das Copas do Mundo. 
E a "pintura" do "pombo", como o camisa 9 também é conhecido, saiu das quatro linhas e ganhou as redes sociais, com os famosos memes. Até "Nova Venécia", cidade natal do jogador, ficou entre os termos mais comentados do Twitter. Confira a reação dos internautas:

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