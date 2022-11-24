Obra de arte: golaço de Richarlison empolga a web; veja memes

O atacante capixaba Richarlison foi o grande destaque da Seleção Brasileira na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, ao marcar os dois gols da partida. O segundo, de virada após dominar a bola com um toque, certamente entra para a lista dos golaços das Copas do Mundo.
E a "pintura" do "pombo", como o camisa 9 também é conhecido, saiu das quatro linhas e ganhou as redes sociais, com os famosos memes. Até "Nova Venécia", cidade natal do jogador, ficou entre os termos mais comentados do Twitter. Confira a reação dos internautas: