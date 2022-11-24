Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Neymar sofre entorse no tornozelo e sai de campo chorando na estreia da Copa
Problema na Seleção

Neymar sofre entorse no tornozelo e sai de campo chorando na estreia da Copa

Camisa 10 sofreu lesão no fim do segundo tempo e pode ser problema para os próximos jogos da Seleção Brasileira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 nov 2022 às 19:44

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 19:44

Neymar, do Brasil, sente dores após sofrer falta na partida contra a Sérvia
Neymar, do Brasil, sentiu dores no tornozelo após sofrer falta Crédito: ANDRE PENNER/AP
Em meio à alegria pela vitória sobre a Sérvia por 2 a 0, a Seleção Brasileira também ganhou uma preocupação para o restante da Copa do Mundo. Neymar sofreu entorse no tornozelo direito, teve de ser substituído e saiu chorando, no fim do segundo tempo do jogo desta quinta-feira (24), em Doha, no Catar. O médico Rodrigo Lasmar disse que o jogador será reavaliado nesta sexta-feira (25).
Ao sentar no banco reservas, Neymar cobriu o rosto com a camisa e iniciou o tratamento com gelo no tornozelo direito. As imagens foram flagradas pela TV Globo. Outros jogadores tentaram levantar o ânimo do camisa 10.
Neymar chora no banco de reservas da Seleção Brasileira
Neymar chora no banco de reservas da Seleção Brasileira Crédito: TV Globo / Reprodução
"Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, nós não tivemos tempo de fazer uma avaliação mais completa. O tornozelo já inchou um pouco. É importante aguardar as primeiras 24 horas para saber como vai responder ao início do tratamento. Agora é ter calma e paciência", disse o médico Rodrigo Lasmar, à Rádio Itataia.
"Está muito cedo. Vamos ver como se portará nas próximas horas. Importante ter calma para definirmos como foi a evolução. Hoje temos a tecnologia e temos um Ipad para ver todos os lances durante o jogo. Fica claro na imagem, disputou bola, adversário fez pressão e virou tornozelo dele", completou.
Em campo, Neymar teve atuação discreta, mas participou da jogada do primeiro gol do Brasil — Richarlison foi o autor dos dois. O camisa 10 foi bastante caçado pelos sérvios em campo e se tornou o jogador com mais faltas recebidas na primeira rodada da Copa. Ele sofreu nove faltas — número bem acima em relação a Gavi, vice-colocado da lista, com cinco.
O Brasil volta a campo na segunda-feira (28) para enfrentar a Suíça, às 13 horas (de Brasília).

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

'Sonho de criança realizado', diz Richarlison sobre gols na estreia do Brasil

Copa: torcida capixaba vibra com atuação de Richarlison na vitória do Brasil

Acompanhe o programa Gazeta Esporte: Especial Copa #7

Richarlison brilha e garante vitória do Brasil na estreia na Copa do Mundo

Richarlison brilha e Brasil vence a Sérvia em sua estreia na Copa do Mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados