Neymar sofre entorse no tornozelo e sai de campo chorando na estreia da Copa

Neymar, do Brasil, sentiu dores no tornozelo após sofrer falta Crédito: ANDRE PENNER/AP

Em meio à alegria pela vitória sobre a Sérvia por 2 a 0, a Seleção Brasileira também ganhou uma preocupação para o restante da Copa do Mundo . Neymar sofreu entorse no tornozelo direito, teve de ser substituído e saiu chorando, no fim do segundo tempo do jogo desta quinta-feira (24), em Doha, no Catar . O médico Rodrigo Lasmar disse que o jogador será reavaliado nesta sexta-feira (25).

Ao sentar no banco reservas, Neymar cobriu o rosto com a camisa e iniciou o tratamento com gelo no tornozelo direito. As imagens foram flagradas pela TV Globo. Outros jogadores tentaram levantar o ânimo do camisa 10.

Neymar chora no banco de reservas da Seleção Brasileira Crédito: TV Globo / Reprodução

"Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, nós não tivemos tempo de fazer uma avaliação mais completa. O tornozelo já inchou um pouco. É importante aguardar as primeiras 24 horas para saber como vai responder ao início do tratamento. Agora é ter calma e paciência", disse o médico Rodrigo Lasmar, à Rádio Itataia.

"Está muito cedo. Vamos ver como se portará nas próximas horas. Importante ter calma para definirmos como foi a evolução. Hoje temos a tecnologia e temos um Ipad para ver todos os lances durante o jogo. Fica claro na imagem, disputou bola, adversário fez pressão e virou tornozelo dele", completou.

Em campo, Neymar teve atuação discreta, mas participou da jogada do primeiro gol do Brasil — Richarlison foi o autor dos dois. O camisa 10 foi bastante caçado pelos sérvios em campo e se tornou o jogador com mais faltas recebidas na primeira rodada da Copa. Ele sofreu nove faltas — número bem acima em relação a Gavi, vice-colocado da lista, com cinco.