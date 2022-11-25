Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Irã domina País de Gales, vence no acréscimos e embola grupo B da Copa
Surpreendeu

Irã domina País de Gales, vence no acréscimos e embola grupo B da Copa

Irã e País de Gales abriram nesta sexta-feira (25) a segunda rodada da Copa do Mundo do Catar com um jogo pra lá de emocionante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2022 às 10:32

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 10:32

 Após levar uma goleada de 6 a 2 para a Inglaterra na estreia, o time iraniano reagiu, dominou a equipe de Gareth Bale durante quase todo jogo e conseguiu a vitória de 2 a 0 com dois gols nos acréscimos.
Gols do Irã foram marcados nos minutos finais da partida
Gols do Irã foram marcados nos minutos finais da partida Crédito: Reprodução / goal.com
Com a vitória, o Irã vai a três pontos e assume o segundo lugar do grupo, liderado pela Inglaterra, que soma os mesmos três e fica à frente pelo saldo de gols. O Estados Unidos é o terceiro, com um, enquanto País de Gales assume a lanterna, também com um, mas com menos saldo.
Ainda hoje (25), às 16h (de Brasília), Inglaterra e Estados Unidos se enfrentam no estádio Al Bayt em jogo que fecha a segunda rodada da chave. Caso voltem a vencer, os ingleses, que somaram três pontos na estreia ao golear o Irã por 6 a 2, já garantem vaga nas oitavas de final.
A última rodada do Grupo B da Copa do Mundo está marcada para a próxima terça-feira, dia 29. Com os dois jogos acontecendo simultaneamente, às 16h, País de Gales e Inglaterra e Irã se enfrentam no Al Rayyan, enquanto Irã e Estados Unidos jogam no Al Thumama.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

'Fechem tudo': até jornal argentino se rende a golaço de Richarlison; veja reações

Família comemora no ES os gols de Richarlison na Copa; veja vídeo

Obra de arte: golaço de Richarlison empolga a web; veja memes

Neymar sofre entorse no tornozelo e sai de campo chorando na estreia da Copa

Reveja programa Gazeta na Rede: Especial Copa sobre estreia do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados