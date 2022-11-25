Irã domina País de Gales, vence no acréscimos e embola grupo B da Copa

Após levar uma goleada de 6 a 2 para a Inglaterra na estreia, o time iraniano reagiu, dominou a equipe de Gareth Bale durante quase todo jogo e conseguiu a vitória de 2 a 0 com dois gols nos acréscimos.

Gols do Irã foram marcados nos minutos finais da partida Crédito: Reprodução / goal.com

Com a vitória, o Irã vai a três pontos e assume o segundo lugar do grupo, liderado pela Inglaterra, que soma os mesmos três e fica à frente pelo saldo de gols. O Estados Unidos é o terceiro, com um, enquanto País de Gales assume a lanterna, também com um, mas com menos saldo.

Ainda hoje (25), às 16h (de Brasília), Inglaterra e Estados Unidos se enfrentam no estádio Al Bayt em jogo que fecha a segunda rodada da chave. Caso voltem a vencer, os ingleses, que somaram três pontos na estreia ao golear o Irã por 6 a 2, já garantem vaga nas oitavas de final.