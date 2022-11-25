Copa: Empate mantém Holanda e Equador igualados na liderança do Grupo A

DOHA, CATAR - Holanda e Equador empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (25), no Khalifa International Stadium. O resultado em Doha manteve as equipes igualadas na liderança do Grupo A da Copa do Mundo e encerrou matematicamente as chances de o Catar avançar às oitavas de final.

Cody Gakpo (d), da Holanda, disputa lance com Piero Hincapie, do Equador, Crédito: MARTIN MEISSNER

Cada uma das seleções que divide a primeira posição tem quatro pontos. O Senegal aparece na terceira colocação, com três. Os anfitriões, que perderam suas duas partidas, ainda não pontuaram na competição.

A definição da chave ocorrerá na próxima terça-feira (29). A Holanda enfrenta o eliminado Catar para confirmar sua passagem ao mata-mata. O Equador encara o Senegal com a vantagem do empate para se manter à frente do adversário e obter a classificação.

O embate entre holandeses e equatorianos foi equilibrado. A equipe laranja saiu na frente logo aos seis minutos, quando Gapko acertou um bom chute de fora da área, mas não conseguiu controlar o jogo.

A formação sul-americana chegou a comemorar o empate no final do primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento. No início da segunda etapa, aos quatro minutos, Valencia aproveitou rebote e, enfim, pôde celebrar.