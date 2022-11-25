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Tudo igual

Copa: Empate mantém Holanda e Equador igualados na liderança do Grupo A

Resultado deixa disputa pela classificação embolada; Senegal, com três pontos, está na briga, enquanto o Catar foi eliminado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2022 às 15:55

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 15:55

DOHA, CATAR - Holanda e Equador empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (25), no Khalifa International Stadium. O resultado em Doha manteve as equipes igualadas na liderança do Grupo A da Copa do Mundo e encerrou matematicamente as chances de o Catar avançar às oitavas de final.
Cody Gakpo (d), da Holanda, disputa lance com Piero Hincapie, do Equador,
Cody Gakpo (d), da Holanda, disputa lance com Piero Hincapie, do Equador, Crédito: MARTIN MEISSNER
Cada uma das seleções que divide a primeira posição tem quatro pontos. O Senegal aparece na terceira colocação, com três. Os anfitriões, que perderam suas duas partidas, ainda não pontuaram na competição.
A definição da chave ocorrerá na próxima terça-feira (29). A Holanda enfrenta o eliminado Catar para confirmar sua passagem ao mata-mata. O Equador encara o Senegal com a vantagem do empate para se manter à frente do adversário e obter a classificação.
O embate entre holandeses e equatorianos foi equilibrado. A equipe laranja saiu na frente logo aos seis minutos, quando Gapko acertou um bom chute de fora da área, mas não conseguiu controlar o jogo.
A formação sul-americana chegou a comemorar o empate no final do primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento. No início da segunda etapa, aos quatro minutos, Valencia aproveitou rebote e, enfim, pôde celebrar.
Valencia, assim, assumiu a liderança na tábua de artilheiros do Mundial, com três gols. O atacante de 33 anos havia marcado os dois gols na vitória sobre o Catar e agora acumula seis bolas na rede em cinco partidas de Copa.

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