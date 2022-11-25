'É o Pombo': entenda a origem do apelido de Richarlison

Como hábito, ele costuma comemorar os gols reproduzindo o som típico associado ao animal, "pru". Além disso, o jogador posta com frequência emojis de pombo nas redes sociais.

O próximo jogo do Brasil será nesta segunda-feira (28), às 13h, contra a Suíça, que venceu Camarões por 1 a 0 na manhã de quinta (24). Na terceira rodada, serão justamente os camaroneses os adversários da Seleção Brasileira, em partida marcada para 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.