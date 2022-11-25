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Copa do Mundo

'É o Pombo': entenda a origem do apelido de Richarlison

Atacante capixaba foi o herói da vitória de 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, na estreia do Mundial do Catar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2022 às 16:39

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 16:39

Richarlison, atacante da Seleção Brasileira
Richarlison faz sua comemoração característica, em ensaio fotográfico Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
SÃO PAULO - Richarlison, camisa 9 da Seleção Brasileira e responsável pela vitória do Brasil contra a Sérvia na quinta-feira (24), tem o apelido de Pombo. Após a partida, as redes sociais foram inundadas com essas referências ao atacante.
Richarlison recebeu esse apelido em setembro de 2018, quando postou um vídeo imitando o bicho ao som da música "Dança do Pombo", de MC Faísca e Perseguidores, que estava em alta na época.
Como hábito, ele costuma comemorar os gols reproduzindo o som típico associado ao animal, "pru". Além disso, o jogador posta com frequência emojis de pombo nas redes sociais.
O próximo jogo do Brasil será nesta segunda-feira (28), às 13h, contra a Suíça, que venceu Camarões por 1 a 0 na manhã de quinta (24). Na terceira rodada, serão justamente os camaroneses os adversários da Seleção Brasileira, em partida marcada para 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.

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