Copa: Neymar ganha apoio após lesão e diz que vai 'voltar logo'

DOHA, CATAR - Em tratamento desde que foi substituído por lesão na vitória do Brasil sobre a Sérvia, na quinta-feira (24), Neymar ainda não concedeu entrevistas. A pessoas próximas, porém, demonstrou confiança de que voltará a jogar — e em alto nível — nesta edição da Copa do Mundo

Neymar, do Brasil, sofreu lesão no tornozelo, que ficou muito inchado Crédito: LAURENT GILLIERON/AP e REPRODUÇÃO

De acordo com aqueles em seu entorno, o atacante "está bem". Feliz com o círculo de apoio formado a seu redor, tem dito que vai "voltar logo". A ideia é que esteja em campo nas oitavas de final, daqui a dez dias.

O atleta de 30 anos sofreu uma entorse no tornozelo direito na estreia da Seleção no Catar . Levou entrada do zagueiro Milenkovic, aos 22 minutos do segundo tempo, tentou permanecer em campo e acabou sendo sacado aos 34.

Exames de imagem realizados nesta sexta (25) apontaram "lesão ligamentar lateral". Também foi observado um edema ósseo. Assim, a presença do camisa 10 já foi descartada nas partidas contra a Suíça, na próxima segunda (28), e contra Camarões, na sexta (2).

"Nada na minha vida foi dado ou fácil. Sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém, mas, sim, ajudando quem precisava", publicou Neymar no Instagram, lamentando "um dos momentos mais difíceis da carreira" e a lesão "chata".

"Vai doer, mas tenho certeza de que vou ter a chance de voltar porque farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera para o inimigo me derrubar assim? Jamais! Sou filho do Deus do impossível, e minha fé é interminável", escreveu.