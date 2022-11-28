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Copa do Mundo

Promessa de Gana resolve com dois gols e complica a Coreia do Sul

Kudus garantiu a vitória por 3 a 2, que deixa a seleção de Gana na briga por vaga nas oitavas de final
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 12:48

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 12:48

DOHA, CATAR - Kudus, de 22 anos, provou nesta segunda-feira (28) porque é uma das esperanças para o futebol ganês. A seleção africana teve a vantagem de 2 a 0 na partida, mas sofreu o empate da Coreia do Sul, melhor no jogo a partir dali. O meia, porém, resolveu o jogo aos 22 minutos, com um bonito chute de canhota, garantindo a vitória por 3 a 2.
Mohammed Kudus, de Gana, marca seu gol na partida contra a Coreia do Sul
Kudus comemora gol na vitória de Gana sobre a Coreia do Sul Crédito: LEE JIN-MAN/ap
Agora, Gana mantém vivas as chances de classificação às oitavas de final nesta Copa do Mundo, com três pontos conquistados — o time foi derrotado por Portugal na primeira rodada, em um jogo disputado. A Coreia do Sul esboçou a reação com o atacante Cho Gue-Sung, autor de dois gols.
Para o país asiático, no entanto, a situação se complica. O time é o último do Grupo H, com somente um ponto, conquistado contra o Uruguai na primeira rodada, e enfrenta Portugal na próxima sexta-feira (2) para definir a vaga.
A Coreia do Sul pressionou bastante no fim da partida, criando oportunidades principalmente pelo lado esquerdo do ataque, mas não conseguiu transformar o domínio em gols.
Kudus esteve envolvido em uma polêmica com Neymar antes da Copa do Mundo. O jornal inglês "The Guardian" publicou uma matéria em que o jogador teria dito que o astro brasileiro "não é melhor" que ele. A declaração ganhou as redes sociais, mas o jogador tratou de desmenti-la antes da estreia, contra Portugal.
"Minha família e cultura me ensinaram a respeitar os mais velhos. Neymar, assim como, Thiago Alcântara e muitas lendas nos inspiraram a sonhar. Assim como Neymar, eu quero humildemente inspirar a próxima geração como eles fizeram", escreveu ele.
Os jogadores se encontraram em campo em um amistoso entre as seleções e até bateram boca, mas o Brasil saiu de campo vencedor com um 3 a 0 tranquilo.
O fato é que Kudus foi descoberto em uma academia de futebol em Gana ainda criança e, desde então, caminhou para se tornar um dos astros do país. Antes de completar 18 anos, ele se transferiu para a Noruega e depois para o Ajax, no ano passado. Ele recebeu uma proposta do Everton após a saída de Richarlison, mas o time holandês preferiu segurá-lo, aguardando uma valorização nesta Copa do Mundo.
Por enquanto, o plano vai dando certo.

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