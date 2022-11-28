Brasil vence a Suíça e se garante nas oitavas de final da Copa do Mundo

Casemiro marcou o gol da vitória do Brasil Crédito: Vitor Jubini

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na tarde desta segunda-feira (28), a Seleção Brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 no 974 Stadium e chagou a seis pontos, na liderança do Grupo G do Mundial. Com essa pontuação, a equipe brasileira não pode ser mais ultrapassada por dois times de sua chave e crava a classificação ao mata-mata.

Em um jogo difícil e em que sentiu a falta e Neymar, a solução veio de onde menos se esperava. Aos 38 minutos do segundo tempo, Casemiro acertou um belo chute, contou com desvio do defensor suíço e viu a bola morrer nos fundos da rede para selar a vitória brasileira.

As duas seleções voltam a campo às 16h da próxima sexta-feira (02). O Brasil enfrenta Camarões no Lusail Stadium, enquanto a Suíça encara a Sérvia no 974 Stadium.

O JOGO

Com Militão e Fred nos lugares de Danilo e Neymar, respectivamente, o Brasil precisou de alguns minutos para encontrar seu posicionamento em campo. Os dois que entraram se mostraram nervosos no início, mas nada que comprometesse. Empurrando a Suíça para seu campo de defesa, o time de Tite manteve a posse de bola, mas não levou perigo por um bom tempo.

A primira grande chance do Brasil nasceu apenas aos 26 minutos. Raphinha acertou belo lançamento para Vini Jr, que chutou mascado para a defesa de Sommer. Depois disso, aos 30 minutos, o próprio Raphinha tabelou com Militão e arriscou de longe para a defesa tranquila do goleiro suíço.

Já o time suíço quase não foi ao ataque. Entrou em campo com a estratégia de se defender e conseguiu êxito no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Para corrigir o time, Tite apostou em Rodrygo no lugar de Paquetá logo no retorno do segundo tempo. Mas o cenário não mudou. Em nova substituição, o treinador sacou Fred e colocou Bruno Guimarães. A Seleção se manteve segura no meio-campo, mas falhando na hora de definir.

No melhor momento do Brasil até então, aos 18 minutos, Casemiro acertou bela enfiada de bola para VIni Jr, que saiu na cara do goleiro e bateu com categoria para marcar. Porém, o gol foi anulado com o auxílio do Var, que detectou impedimento de Richarlison no início da jogada.

Tite tirou Richarlison e Raphinha para Gabriel Jesus e Antony terem uma chance. O Brasil continuou pressionando, mas sem sucesso. Ainda assim, a vitória veio. Aos 38 minutos, em jogada pelo lado esquerdo, Vini Jr tocou para Rodrygo, que ajeitou para Casemiro encher o pé e fazer 1 a 0 Brasil.