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Copa do Mundo 2022

Argentinos elegem Brasil melhor seleção da copa até agora após vitória sobre Suíça

Na rádio e na TV, narradores primeiro desconfiaram da escalação de Tite e, depois, se renderam ao talento da equipe brasileira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 15:24

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 15:24

SÃO PAULO, SP - Uma prévia para a decisão de quarta-feira contra a Polônia. Foi desta maneira que a Argentina viveu o Brasil e Suíça desta segunda-feira (28).
Na rádio, o jogo foi transmitido pela La Red, a mais ouvida do esporte em Buenos Aires, capital onde o veículo segue popular como nunca. Na televisão, a TV Pública e a DirecTV mostraram a partida ao vivo levando ao ar os principais comentaristas do país.
Casemiro comemora após marcar seu gol durante partida contra Suíça
Casemiro comemora após marcar seu gol durante partida contra Suíça Crédito: HASSAN AMMAR/AP
No começo do jogo, o locutor Leonardo Gentili, da La Red, questionava a escolha de Tite pelos laterais: "Rasga a história escrita por Cafu, Roberto Carlos e Marcelo", comentou. O comentarista Hugo Balassone elogiou uma imagem no telão dos históricos laterais com o ex-atacante Ronaldo: "É a Família Sagrada do futebol".
Antes do gol de Casemiro, a resistência da Suíça fazia a dupla dizer que "esta poderia ser a Copa das surpresas, quem brilhava na primeira rodada, encolhia na segunda".
O gol anulado pelo VAR gerou uma reclamação genuinamente argentina: "Larguem disso, velho, vim aqui para ver futebol, não esse desenho animado do impedimento".
O gol foi narrado com um fervor dignamente brasileiro: "É um golaço. Um tapa no futebol mal jogado por quem sabe jogar melhor nesta Copa. É a melhor seleção da Copa. É a junção do Real Madrid com a Amarelinha", disse o locutor Leonardo Gentili.
Hugo Balassone completou: "Que tapa. É um tapa no futebol mal jogado", elogiou.
Enrique Macaya Márquez, cobrindo seu 17º Mundial, também fez muitos elogios ao Brasil: "É bem provável que Rodrygo seja o titular já a partir do próximo jogo. Grande jogo de um time que não sentiu a falta de Neymar".
"Curioso. Este Brasil te dá a sensação de que os reservas são melhores que os titulares. É mesmo um timaço. É o Brasil candidato de sempre"
Enrique Macaya Márquez - Locutor argentino
Antes, ele elogiou muito o goleiro da Suíça: "Se ele for escolhido como o melhor goleiro da Copa do Mundo, terá seus motivos. Seguro, maduro, ótimos reflexos. Nos passa a sensação de ser um digno representante dos melhores tempos da escola europeia".

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