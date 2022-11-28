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Copa do Mundo 2022

Torcida do ES confia em mais uma vitória Brasil com show de Richarlison

Torcedores em bares e casa de shows acreditam que o Pombo vai fazer mais gols e ajudar a Seleção a já garantir classificação para as oitavas de final
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2022 às 12:56

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 12:56

Torcida reunida para assistir ao jogo de Brasil e Suíça na Matrix Shows, em Cariacica
Torcida reunida para assistir ao jogo de Brasil e Suíça na Matrix Shows, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
É segunda-feira, mas nem sinal daquele tradicional desânimo do início de semana. No lugar, muita empolgação dos torcedores do Espírito Santo por mais uma vitória do Brasil na Copa do Mundo do Catar, agora contra a Suíça, a partir das 13h. Além, é claro, de muita confiança em um novo show do capixaba Richarlison — que marcou 2 contra a Sérvia.
No Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, tradicional point de concentração de torcidas de futebol, a turma não esconde a vontade em ver mais golaços do nosso Pombo.
Para Renan Felz, psicólogo de 31 anos, o Brasil vence e se classifica para as oitavas de final. "Hoje a vitória é certa, no mínimo 3 a 0. E com certeza Richarlison vai marcar mais dois hoje. O terceiro é do Vini Jr., com o Neymar mandando energia positiva da arquibancada", diz.
Já visando a classificação brasileira, o torcedor disse que espera encontrar um adversário inesperado nas oitavas. "Quero a Coreia do Sul, só para dar uma diferenciada nos jogos. Vai ser bom", arriscou, animado.
Assim como na primeira rodada, os torcedores se reúnem nas arenas montadas com telões da TV Gazeta (São Pedro, Jardim Camburi, Cariacica e agora também em Nova Venécia). Na Matrix Shows, em Cariacica, o verde, amarelo, azul e branco tomam conta do local, com muitas camisas do Brasil e acessórios como cornetas, para o grito de gol ser ainda mais animado.
O tempo chuvoso, assim como na última sexta-feira, marca presença, mas parece não espantar a galera que quer curtir o jogo fora de casa. Só ajudou a complicar mais o trânsito na Grande Vitória, que registrou pontos de engarrafamentos, como a Reta da Penha, na Capital, por volta de 12h30, devido ao intenso fluxo de pessoas se deslocando para também assistir à partida.
Com informações de João Barbosa

Torcida reunida para assistir ao jogo de Brasil e Suíça

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