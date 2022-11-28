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Copa do Mundo

Torcida no ES vai da agonia à alegria em vitória do Brasil; veja fotos

Torcedores na Grande Vitória comemoram classificação brasileira às oitavas de final com vitória de 1 a 0 sobre a Suíça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2022 às 14:55

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 14:55

Torcida comemora gol do Brasil contra a Suíça na Matrix, em Cariacica
Torcida comemora gol do Brasil contra a Suíça na Matrix, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
A Seleção Brasileira sofreu, mas venceu a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), e garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Resultado que garantiu a alegria da torcida em bares, restaurantes e arenas na Grande Vitória, depois de longos minutos de agonia durante a partida.
Nos bares do Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, o clima de expectativa dos torcedores antes do jogo foi dando lugar à tensão, à medida que o tempo passava e gol do Brasil não saía. Na Matrix, em Cariacica, a festa do início também foi substituída pela agonia. 
No segundo tempo, a primeira explosão veio com o gol de Vinícius Júnior. Mas a alegria durou pouco. O lance foi anulado por impedimento de Richarlison na origem da jogada. Quem havia se levantado para comemorar, voltou a sentar na cadeira, com cara de decepção. 
A esperança de que Richarlison voltasse a fazer a diferença, como na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, acabou quando o capixaba foi substituído pelo técnico Tite, dando lugar a Gabriel Jesus, aos 27 minutos.
Até que, aos 37 minutos, a agonia acabou. Casemiro acertou um belo chute para fazer o gol da vitória brasileira. Festa garantida e gritos de "Brasil" para os torcedores nos quatros cantos do Estado e do Brasil.
Luciana Queiroga, funcionária pública de 42 anos, acredita que o jogo desta segunda (28), contra a Suíça, foi mais truncado que o da estreia. "No jogo de quinta-feira (contra a Sérvia), o primeiro tempo foi feio, sem muitas chances. Nesse ficou mais quente, e o Brasil teve mais dificuldade", comentou.
Com a vitória sobre a Suíça, o Brasil alcançou a pontuação necessária para a classificação até as oitavas de final, onde espera a definição do Grupo H. Assim, pode enfrentar Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Os dois primeiros, inclusive, jogam às 16 horas desta segunda (28),  em busca da classificação para a próxima fase.
A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (2), para enfrentar Camarões. Com seis pontos, a equipe precisará só de um empate para garantir o primeiro lugar do Grupo G.

Torcida do ES apreensiva durante jogo entre Brasil e Suíça

Festa da torcida no ES em vitória do Brasil sobre a Suíça

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