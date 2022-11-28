Copa: Tite diz que substituição de Paquetá foi por 'opção tática'

DOHA, CATAR - O técnico Tite disse que Lucas Paquetá está "normal" e explicou a razão para tirar o meia no intervalo da vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, nesta segunda-feira (28), no Estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Lucas Paquetá durante jogo entre Brasil e Suíça: substituído no intervalo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Paquetá teve sintomas gripais, mas treinou normalmente e foi titular como meia, na função do lesionado Neymar. Para o segundo tempo, Tite colocou Rodrygo.

"Foi uma opção tática e, às vezes, o jogo pede algumas coisas. Temos que ter capacidade de ler o jogo. A Suíça foi a melhor defesa das Eliminatórias. Estilos e formas diferentes de jogar que nós enfrentamos contra a Sérvia, que propõe mais o jogo, sai da bola triangulada. A Suíça baixa mais e diz: 'erra que vou criar minha oportunidade'. Com grandes jogadores, Xhaka, Embolo, lateral-direito, goleiro tem uma capacidade de jogar com os dois pés, ele faz dupla sobra, isso dificulta a pressão maior. O Paquetá estava em condições normais, senão não usamos. Não pagamos preço de saúde para ganhar. O jogo pediu outra possibilidade, daí a mudança", explicou Tite.

Na zona mista depois da partida, Lucas Paquetá não quis dar entrevista, mas foi perguntado pela reportagem se saiu apenas por opção de Tite e confirmou com um joinha.

Já classificado para as oitavas de final, o Brasil voltará a campo para enfrentar Camarões na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail. O time de Tite só precisa de um empate para ficar com o primeiro lugar do grupo e pode poupar alguns titulares.