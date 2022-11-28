Alisson passa os dois primeiros jogos da Copa sem fazer uma única defesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa do Brasil, mais que o ataque, tem sido o ponto forte da Seleção Brasileira na Copa no Qatar.

Tanto que o goleiro Alisson não fez uma única defesa nas duas partidas que o Brasil disputou até agora, contra a Sérvia (2 a 0) e a Suíça (1 a 0).

Alisson, goleiro da Seleção, passa dois primeiros jogos da Copa sem fazer defesa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Os sérvios, conforme dados da Opta, empresa de dados esportivos, tentaram 5 vezes finalizar contra o gol do camisa 1, e os suíços, 6. Desses chutes, 3 foram bloqueados por brasileiros e 2 saíram pela linha de fundo.

O suíços tiveram uma finalização a mais que os sérvios, 6, e a defesa da seleção de Tite se manteve eficaz (4 travadas) em não permitir que a bola chegasse até Alisson. Outros dois chutes não tiveram a direção certa.

Só não é possível dizer que Alisson foi um mero espectador porque participou das partidas em outros lances, como na saída de bola.

Diante dos suíços, no segundo tempo, o goleiro deu um susto ao, na tentativa de dar um chutão, acertar a bola no atacante Embolo. A sequência da jogada, contudo, não ofereceu risco ao Brasil.

Se Alisson teve jogos tranquilos, os adversários da seleção, não. Pelo contrário.

Contra a Sérvia, na estreia na quinta (24), o Brasil arriscou 23 vezes a gol, e 9 dessas finalizações tiveram a direção da meta defendida por Milinkovic-Savic.