Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Tite diz que Seleção sente falta de Neymar, mas tem criatividade
Copa do Mundo

Tite diz que Seleção sente falta de Neymar, mas tem criatividade

Técnico admite que ausência do camisa 10 prejudicou a equipe contra a Suíça, mas disse confiar nas opções que tem para substituir o craque
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 17:27

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 17:27

SÃO PAULO - A Seleção Brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 no primeiro jogo depois da lesão de Neymar. Substituído no segundo tempo da vitória sobre a Sérvia na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar, o camisa 10 tem prazo indefinido para o retorno. Sem ele e também sem o lateral-direito Danilo, o time foi a campo nesta segunda-feira (28) e garantiu classificação para as oitavas de final.
Tite, técnico da Seleção Brasileira
Tite disse que a Seleção Brasileira poderia ter jogado melhor contra a Suíça Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
De acordo com Tite, o Brasil poderia ter tido melhor desempenho no estádio 974 se tivesse Neymar em campo. "No primeiro jogo sem Neymar vocês escolheram como estrela o Casemiro. Isso é porque a equipe faz a estrela. Claro que o Neymar tem atributos diferentes, ele num momento mágico ele finta um, dribla, clareia, ele tem essa capacidade. Então sente, sim, falta do Neymar. O poderio criativo da equipe existe, mas sente", disse o treinador, antes de elogiar as possibilidades que tem na ausência do camisa 10:
"Outros jogadores estão nesse processo e podem dar capacidade criativa", concluiu.
Sem Neymar, Tite escalou a Seleção Brasileira com Lucas Paquetá de meia central e Fred como segundo volante. Curiosamente, os dois foram substituídos ou no intervalo ou no começo do segundo tempo. Além do trio de ataque titular formado por Raphinha, Vini Jr e Richarlison, também entraram em campo Rodrygo, Antony e Gabriel Jesus entre opções ofensivas.
Questionado sobre o fato de Rodrygo não ter sido titular no estádio 974, Tite disse que vê o elenco com jogadores de alto nível para fazer suas escolhas: "Tem um processo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo, o tempo para os atletas terem a naturalidade e dando oportunidade. Senão, é muito difícil. Fora o trabalho todo, o resultado consolida o processo. E aí estão as qualidades técnicas individuais. Em outro momento foi Martinelli, Neymar, Danilo? a equipe toda te traz e nisso está inserido, porque é grande jogador, o Rodrygo."
O próximo jogo da Seleção é na sexta-feira (2), contra Camarões. O Brasil já está classificado, mas Tite não disse se pretende poupar jogadores.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Copa: Tite diz que substituição de Paquetá foi por 'opção tática'

Reveja programa Gazeta na Rede: Especial Copa sobre vitória do Brasil

Alisson passa os dois primeiros jogos da Copa sem fazer uma única defesa

Árbitro controlou o jogo e anulou gol do Brasil de forma correta

Herói do Brasil, Casemiro valoriza classificação em grupo 'muito difícil'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados