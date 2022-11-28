Imprensa estrangeira chama golaço de Casemiro de 'pérola' e 'genialidade'

SÃO PAULO, SP - A vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre a Suíça repercutiu na imprensa mundial. O grande destaque foi o volante Casemiro, autor do gol que garantiu a segunda vitória no Qatar e a vaga nas oitavas de final.
Veja a repercussão nos sites internacionais:
Olé (ARG):
"Por uma genialidade de Casemiro, Brasil ganha da Suíça e se classifica às oitavas"
"Por uma genialidade de Casemiro, Brasil ganha da Suíça e se classifica às oitavas"
Gazzetta dello Sport (ITA):
"Uma pérola de Casemiro derrota a Suíça e coloca o Brasil nas oitavas de final"
"Uma pérola de Casemiro derrota a Suíça e coloca o Brasil nas oitavas de final"
Marca (ESP):
"Casemiro põe o Brasil nas oitavas"
"Casemiro põe o Brasil nas oitavas"
Mundo Deportivo (ESP):
"Míssil de Casemiro classifica o Brasil"
"Míssil de Casemiro classifica o Brasil"
Telegraph (ING):
"Voleio de Casemiro coloca o Brasil na rota da vitória sobre a Suíça"
"Voleio de Casemiro coloca o Brasil na rota da vitória sobre a Suíça"
Twitter oficial da Copa do Mundo do Qatar:
"Decisivo. Simplesmente Casemiro!"
"Decisivo. Simplesmente Casemiro!"
A Bola (POR):
"Foi preciso paciência"
"Foi preciso paciência"
Record (POR):
"Casemiro faz toda a diferença"
"Casemiro faz toda a diferença"
Sky Sports Football:
"Acabou! O Brasil se classifica às oitavas de final com vitória no fim"
"Acabou! O Brasil se classifica às oitavas de final com vitória no fim"
FOX Soccer:
"Brasil passou da fase de grupos pela 14ª vez na Copa do Mundo"
"Brasil passou da fase de grupos pela 14ª vez na Copa do Mundo"
GOAL (ING):
"Brasil acredita no número seis"
"Brasil acredita no número seis"
Pablo Giralt (apresentador esportivo argentino):
"Sempre que uma partida importante fica complicada, aparecerá Casemiro para resolver com um golaço. Está na Bíblia"
"Sempre que uma partida importante fica complicada, aparecerá Casemiro para resolver com um golaço. Está na Bíblia"
UtdFaithFuls (ING):
"Uma gentil lembrança que o melhor volante do mundo, Casemiro, joga pelo Manchester United"
"Uma gentil lembrança que o melhor volante do mundo, Casemiro, joga pelo Manchester United"