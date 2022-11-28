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Copa do Mundo 2022

Imprensa estrangeira chama golaço de Casemiro de 'pérola' e 'genialidade'

Publicações também destacaram classificação antecipada do Brasil às oitavas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 17:28

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 17:28

SÃO PAULO, SP - A vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre a Suíça repercutiu na imprensa mundial. O grande destaque foi o volante Casemiro, autor do gol que garantiu a segunda vitória no Qatar e a vaga nas oitavas de final.
Veja a repercussão nos sites internacionais:
Olé (ARG): 
"Por uma genialidade de Casemiro, Brasil ganha da Suíça e se classifica às oitavas"
Manchete do site argentino Olé destacando a vitória da seleção brasileira sobre a Suíça na Copa do Qatar
Manchete do site argentino Olé destacando a vitória da seleção brasileira sobre a Suíça na Copa do Qatar Crédito: Reprodução
Gazzetta dello Sport (ITA): 
"Uma pérola de Casemiro derrota a Suíça e coloca o Brasil nas oitavas de final"
Marca (ESP): 
"Casemiro põe o Brasil nas oitavas"
Mundo Deportivo (ESP): 
"Míssil de Casemiro classifica o Brasil"

Veja Também

Torcida no ES vai da agonia à alegria em vitória do Brasil; veja fotos

Telegraph (ING): 
"Voleio de Casemiro coloca o Brasil na rota da vitória sobre a Suíça"
Twitter oficial da Copa do Mundo do Qatar: 
"Decisivo. Simplesmente Casemiro!"
A Bola (POR): 
"Foi preciso paciência"
Record (POR): 
"Casemiro faz toda a diferença"
Sky Sports Football: 
"Acabou! O Brasil se classifica às oitavas de final com vitória no fim"
FOX Soccer: 
"Brasil passou da fase de grupos pela 14ª vez na Copa do Mundo"
GOAL (ING): 
"Brasil acredita no número seis"
Pablo Giralt (apresentador esportivo argentino): 
"Sempre que uma partida importante fica complicada, aparecerá Casemiro para resolver com um golaço. Está na Bíblia"
UtdFaithFuls (ING):
"Uma gentil lembrança que o melhor volante do mundo, Casemiro, joga pelo Manchester United"

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