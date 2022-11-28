Imprensa estrangeira chama golaço de Casemiro de 'pérola' e 'genialidade'

Veja a repercussão nos sites internacionais:

Olé (ARG):

"Por uma genialidade de Casemiro, Brasil ganha da Suíça e se classifica às oitavas"



Manchete do site argentino Olé destacando a vitória da seleção brasileira sobre a Suíça na Copa do Qatar Crédito: Reprodução

Gazzetta dello Sport (ITA):

"Uma pérola de Casemiro derrota a Suíça e coloca o Brasil nas oitavas de final"



Marca (ESP):

"Casemiro põe o Brasil nas oitavas"



Mundo Deportivo (ESP):

"Míssil de Casemiro classifica o Brasil"



Telegraph (ING):

"Voleio de Casemiro coloca o Brasil na rota da vitória sobre a Suíça"



Twitter oficial da Copa do Mundo do Qatar:

"Decisivo. Simplesmente Casemiro!"



D E C I S I V O ?



SIMPLESMENTE CASEMIRO! ??⚽️ pic.twitter.com/7wz7nOQIfq — Copa do Mundo FIFA ? (@fifaworldcup_pt) November 28, 2022

A Bola (POR):

"Foi preciso paciência"



Record (POR):

"Casemiro faz toda a diferença"



Sky Sports Football:

"Acabou! O Brasil se classifica às oitavas de final com vitória no fim"



FOX Soccer:

"Brasil passou da fase de grupos pela 14ª vez na Copa do Mundo"



BRAZIL IS MOVING ON ??



Brazil has advanced out of the Group Stage for the 14th-straight FIFA World Cup ? pic.twitter.com/d1kBabjimY — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 28, 2022

GOAL (ING):

"Brasil acredita no número seis"



Pablo Giralt (apresentador esportivo argentino):

"Sempre que uma partida importante fica complicada, aparecerá Casemiro para resolver com um golaço. Está na Bíblia"



UtdFaithFuls (ING):

"Uma gentil lembrança que o melhor volante do mundo, Casemiro, joga pelo Manchester United"

