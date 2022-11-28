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Copa 2022

Preciso de Neymar para abrir os espaços, diz Richarlison

Após marcar os dois gols na vitória do Brasil contra a Sérvia, atacante passou em branco contra Suíça; camisa 9 também criticou gramado do estádio 974
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 19:16

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 19:16

DOHA, QATAR - O atacante Richarlison, que marcou os dois gols da vitória sobre a Sérvia, no primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo, acabou substituído por Gabriel Jesus aos 28 minutos do segundo tempo nesta segunda (28), quando o jogo contra a Suíça ainda estava empatado. Segundo o atacante, a ausência de Neymar pesou.
"Neymar é o Neymar, né? Querendo ou não, ele puxa a marcação ali na frente e abre espaço para a gente. Faz muita diferença. Faz falta para mim, que sou o 9, onde a bola chega. Preciso dele para abrir os espaços", disse Richarlison.
Richarlison na partida entre Brasil x Suíça na Copa do Mundo Catar 2022.
Richarlison na partida entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo Catar 2022. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
"Esperar que ele se recupere logo. Hoje não tive muitas chances para finalizar cara a cara com o goleiro, mas batalhei, corri, defendi."
O gol da vitória contra os europeus foi marcado por Casemiro.
Apesar de ter passado em branco, o atacante afirma que o fato de ter marcado dois gols logo no primeiro jogo não muda nada em relação à pressão por ser o camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa.
"Não mudou nada. Claro que ganhei um pouco mais de visibilidade, mas o meu talento foi sempre o mesmo, desde quando jogava no América-MG. Aqui na Copa do Mundo que começaram a me ver um pouco mais. Eu tava tranquilo quanto a isso, faço bastante gol aqui na Seleção, sei o peso de carregar essa camisa."

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O atacante também falou sobre o gramado do estádio 974, criticado pelos jogadores.
"O gramado é um pouquinho ralo, fica ruim de dominar a bola. Estamos acostumados com um tapete na Europa, chega aqui e está ralo, faltando grama, aí dificulta. Mas se vai estar difícil para gente, vai estar para o adversário também."

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