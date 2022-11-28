Preciso de Neymar para abrir os espaços, diz Richarlison

"Neymar é o Neymar, né? Querendo ou não, ele puxa a marcação ali na frente e abre espaço para a gente. Faz muita diferença. Faz falta para mim, que sou o 9, onde a bola chega. Preciso dele para abrir os espaços", disse Richarlison.

Richarlison na partida entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo Catar 2022. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

"Esperar que ele se recupere logo. Hoje não tive muitas chances para finalizar cara a cara com o goleiro, mas batalhei, corri, defendi."

Apesar de ter passado em branco, o atacante afirma que o fato de ter marcado dois gols logo no primeiro jogo não muda nada em relação à pressão por ser o camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa.

"Não mudou nada. Claro que ganhei um pouco mais de visibilidade, mas o meu talento foi sempre o mesmo, desde quando jogava no América-MG. Aqui na Copa do Mundo que começaram a me ver um pouco mais. Eu tava tranquilo quanto a isso, faço bastante gol aqui na Seleção, sei o peso de carregar essa camisa."

Vice-artilheiro do Mundial do Qatar, Richarlison diz que a artilharia está em segundo plano. "Minha meta é ser campeão, se vir artilharia, melhor ainda."

O atacante também falou sobre o gramado do estádio 974, criticado pelos jogadores.