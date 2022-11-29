Alex Sandro se lesiona e será desfalque para o Brasil na partida contra Camarões

Alex Sandro atuando na partida de estreia do Brasil, contra a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Na manhã desta terça-feira (29), o médico da Seleção Brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, divulgou o relatório médico que constata a lesão do lateral-esquerdo Alex Sandro, confirmando que ele está fora da partida contra Camarões, válida pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Na partida contra a Suíça, na tarde de segunda-feira, o lateral sentiu dores musculares já na reta final da partida. Ao fim do jogo, ele minimizou a situação e disse que era apenas um "cansaço a mais" e que esperava atuar contra Camarões, na sexta-feira (2).

Porém, após avaliação médica, foi constada a lesão de Alex Sandro, que deve dar lugar a Alex Telles no próximo jogo. Veja no vídeo abaixo a declaração de Rodrigo Lasmar.