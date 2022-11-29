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Mais uma baixa

Alex Sandro se lesiona e será desfalque para o Brasil na partida contra Camarões

Lateral deixou a partida contra a Suíça alegando cansaço, mas na manhã desta terça-feira (29) teve lesão confirmada pelo médico da Seleção Brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2022 às 12:33

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 12:33

Alex Sandro atuando na partida de estreia do Brasil, contra a Sérvia
Alex Sandro atuando na partida de estreia do Brasil, contra a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Na manhã desta terça-feira (29), o médico da Seleção Brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, divulgou o relatório médico que constata a lesão do lateral-esquerdo Alex Sandro, confirmando que ele está fora da partida contra Camarões, válida pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Na partida contra a Suíça, na tarde de segunda-feira, o lateral sentiu dores musculares já na reta final da partida. Ao fim do jogo, ele minimizou a situação e disse que era apenas um "cansaço a mais" e que esperava atuar contra Camarões, na sexta-feira (2).
Porém, após avaliação médica, foi constada a lesão de Alex Sandro, que deve dar lugar a Alex Telles no próximo jogo. Veja no vídeo abaixo a declaração de Rodrigo Lasmar.
Além de Alex Sandro, o Brasil segue com o desfalque de Neymar e Danilo, que se lesionaram na estreia, contra a Sérvia. Os jogadores sofreram lesões no tornozelo direito e no esquerdo, respectivamente, e passam por tratamento intensivo para retornarem ao elenco titular em breve.

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