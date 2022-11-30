No Grupo D, França e Austrália se classificam para as oitavas de final da Copa

Mesmo com a derrota para a Tunísia, franceses lideraram o grupo e avançam para as oitavas com a Austrália, que derrotou a Dinamarca nesta quarta-feira (30)
Agência FolhaPress

30 nov 2022 às 14:19

Tunísia venceu a partida com gol do camisa 10, Wahbi Khazri Crédito: Reprodução / Twitter @fifaworldcup_pt
Mais uma chave da Copa do Mundo 2022 está definida. Mesmo com a derrota para a Tunísia, a França avançou como líder do Grupo D, que fechou a terceira rodada com a Austrália na segunda colocação.
Depois de duas vitórias e a classificação antecipada, Didier Deschamps poupou os titulares, e os reservas não deram conta. Mbappé, Griezmann e companhia foram acionados, mas não evitaram a derrota. A Austrália, que venceu a Dinamarca, aguarda com os europeus a definição do Grupo C, que tem Polônia, Argentina, Arábia Saudita e México.
Polônia x Argentina e Arábia x México acontecem na tarde desta quarta-feira (30), a partir das 16h (de Brasília), e há chances de os campeões do mundo França e Argentina já se cruzarem nas oitavas. Para fugir de Mbappé e companhia, os Hermanos precisam vencer os poloneses.
Já a Austrália, com o 1 a 0 na Dinamarca, assegurou a segunda colocação do Grupo D e também espera a definição da outra chave. Neste caso, a seleção da Oceania enfrentará o líder da chave com Argentina e companhia.

