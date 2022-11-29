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Copa do Mundo

Inglaterra 'acorda', faz 3 a 0 no País de Gales e pega Senegal nas oitavas

Ingleses confirmaram o favoritismo e garantiram o primeiro lugar do Grupo B
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2022 às 18:39

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 18:39

DOHA, CATAR - A Inglaterra carimbou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira (29), ao vencer o País de Gales por 3 a 0, no estádio Ahmad bin Ali, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.
Depois de um primeiro tempo arrastado, a Inglaterra acordou na etapa final e não teve dificuldade para construir o placar. Rashford (duas vezes, sendo o primeiro deles de falta) e Foden foram os autores dos gols.
Rashford, da Inglaterra, comemora após marcar o seu primeiro gol durante a partida contra o País de Gales
Rashford marcou duas vezes na vitória da Inglaterra sobre o País de Gales Crédito: FRANK AUGSTEIN/AP
Com o resultado, os ingleses chegaram aos sete pontos, garantiram a primeira colocação do Grupo B e já sabem o adversário no mata-mata: Senegal, que mais cedo bateu o Equador e ficou em segundo do Grupo A. Gales, por sua vez, teve a eliminação confirmada e amargou a lanterna da chave, com um ponto.
O duelo entre Inglaterra e Senegal, pelas oitavas de final da Copa, será no domingo (4), às 16h (de Brasília).

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