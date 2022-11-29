  • Sem Mané, Senegal vê novo herói brilhar, bate Equador e vai às oitavas
Copa do Mundo

Sem Mané, Senegal vê novo herói brilhar, bate Equador e vai às oitavas

Ismaila Sarr assume o protagonismo na seleção senegalesa e comanda a classificação com vitória por 2 a 1 sobre os sul-americanos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2022 às 14:16

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 14:16

O senegalês Ismaila Sarr (à direita) comemora após marcar um gol de pênalti
Ismaila Sarr (à direita) comemora após abrir o placar para Senegal Crédito: NATACHA PISARENKO/AP
Com o corte de Sadio Mané, Ismaila Sarr assumiu o protagonismo na seleção de Senegal. Foi ele quem cobrou o pênalti que abriu o placar e que não deixou os companheiros desanimarem quando veio o empate do Equador. Deu certo. O país africano voltou a liderar o placar poucos instantes depois e venceu a partida por 2 a 1, o resultado que precisava para ir às oitavas de final desta Copa do Mundo.
O gol de Sarr veio no fim do primeiro tempo, numa cobrança cheia de categoria, daquelas que deslocam o goleiro somente com a técnica e a passada. O Equador empatou com Caicedo de cabeça, aos 22 minutos do segundo tempo. Koulibaly, dois minutos depois, em uma sobra de bola após jogada na grande área, trouxe o êxtase a Senegal.
A seleção do país africano se classifica apesar dos prognósticos, já que a confirmação do corte de Sadio Mané, o herói no título da Copa Africana de Nações e da classificação ao Mundial, foi um baque. Senegal somou seis pontos, com duas vitórias, somente um ponto atrás da Holanda, que liderou. O Equador ficou pelo caminho, com quatro, e o Catar saiu zerado.
No chaveamento, Senegal pegará o primeiro colocado do Grupo B, ocupado pela Inglaterra no momento. A equipe enfrenta o País de Gales  ainda nesta terça-feira (29), às 16h, valendo o acesso para a próxima fase.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Parceiro de Richarlison na base, DJ lança remix da 'Dança do Pombo', versão Copa do Mundo

Alex Sandro se lesiona e será desfalque para o Brasil na partida contra Camarões

Copa: Rodrygo dá dinâmica ao ataque do Brasil e muda panorama contra Suíça

Vídeo: como é a rotina de cobrir um jogo do Brasil na Copa do Mundo

Homem invade campo com bandeira LGBTQIA+ em jogo da Copa

