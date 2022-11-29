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Copa do Mundo

Holanda supera Catar em ritmo de treino e avança em primeiro no Grupo A

Sem precisar se esforçar, seleção laranja faz 2 a 0 e agora aguarda o segundo colocado do Grupo B nas oitavas de final
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2022 às 14:26

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 14:26

SÃO PAULO - A Holanda não encontrou dificuldade diante do frágil anfitrião da Copa do Mundo, o Catar, ganhou por 2 a 0 e assegurou a primeira colocação do Grupo A, com 7 pontos (duas vitórias e um empate).
O jogador Cody Gakpo, da Holanda, comemora seu gol na partida contra a seleção do Catar
Cody Gakpo, da Holanda, comemora seu gol na partida contra o Catar Crédito: MOISES CASTILLO/AP
Os gols da equipe dirigida por Louis van Gaal, que dominou amplamente a posse de bola (63% x 37%) e atuou em ritmo de treino, poupando a parte física, saíram um em cada tempo.
Na primeira etapa, Cody Gakpo, principal nome da seleção laranja até aqui na Copa, chutou da entrada da área e abriu o marcador no estádio Al Bayt, em Al Khor.
O atacante de 23 anos do PSV Eindhoven chegou a três gols no Mundial — um em cada jogo — e se tornou um dos artilheiros, junto com o francês Mbappé e o equatoriano Enner Valencia.
No segundo tempo, Frenkie de Jong, volante do Barcelona, apareceu no ataque e ampliou, em conclusão de dentro da área.
A segunda posição no Grupo A, cujos classificados enfrentarão quem avançar no Grupo B — que tem Inglaterra, Irã, EUA e País de Gales —, ficou com o Senegal, que derrotou o Equador (2 a 1).
O Catar, com três derrotas em três partidas, registrou a pior campanha de um anfitrião na história das Copas do Mundo.
A primeira foi disputada em 1930, no Uruguai, e esta é a 22ª edição.

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