Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Neymar vai ao campo e faz embaixadinhas antes de jogo da Seleção
Copa do Mundo

Neymar vai ao campo e faz embaixadinhas antes de jogo da Seleção

Tratando lesão no tornozelo direito, o camisa 10 do Brasil ainda é dúvida para a próxima fase

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 17:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2022 às 17:02
SÃO PAULO, SP - Em tratamento de uma lesão de ligamentos no tornozelo direito, Neymar foi com a delegação da Seleção Brasileira para o estádio de Lusail, onde a equipe já classificada para as oitavas de final enfrenta Camarões às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (2), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Ele é desfalque nesse jogo e dúvida para a próxima fase.
Ao lado dos também lesionados Danilo e Alex Sandro, Neymar subiu para o gramado ao lado dos outros convocados e foi observado em cada ação durante o aquecimento daqueles que vão para o jogo. Em determinado momento, o camisa 10 da Seleção foi mostrado no telão e aplaudido.
Brasil x Camarões pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar
Brasil x Camarões pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Neymar usava tênis e não mostrou qualquer dificuldade para caminhar ou fazer movimentos simples. Ele fez até algumas embaixadinhas quando uma bola chegou a seus pés. Não foram mais do que cinco, em clima de brincadeira.
Ao lado do fisioterapeuta da seleção Charles Costa, Neymar ficou quase o tempo todo com uma bola nos pés, trocando passes com Danilo ou com o pé esquerdo apoiado nela. O coordenador da seleção Juninho Paulista também estava por perto e brincou em alguns momentos com o camisa 10.
O jogador também deu tchauzinho e mandou beijos para torcedores do setor de convidados do estádio, possivelmente formado por amigos e familiares. Sorridente, ainda deu um longo abraço em Rodrygo ao fim do aquecimento, a caminho do vestiário de Lusail. Rodrygo vai jogar como meia da seleção, posição que originalmente pertence a Neymar.

Veja Também

Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa

Toda a aparição de Neymar no gramado do estádio onde o Brasil enfrenta Camarões durou aproximadamente 20 minutos.
Neymar realizou tratamento no tornozelo direito em dois períodos nesta sexta-feira, de manhã e de tarde. Ele ficou no hotel da delegação para os trabalhos comandados pelo departamento médico da seleção e tem a presença nas oitavas de final da Copa do Mundo, provavelmente na segunda-feira (5), cada vez mais improvável. Nas quartas de final, caso o Brasil avance, ele tem mais chances de jogar.
Já Danilo e Alex Sandro foram a campo hoje, com o lateral-direito mostrando mais avanço em relação ao esquerdo. Ele trabalhou com bola, deu piques, fez mudança de direção brusca e mostrou estar próximo do retorno. Já Alex Sandro ainda fez trabalhos leves, com pouca velocidade.

LEIA MAIS SOBRE A COPA 2022

Torcida brasileira faz festa em jogo contra Camarões na Copa do Catar

Jogo do Brasil na Copa faz o “sextou” começar mais cedo para torcida no ES

Tite confirma Brasil com reservas contra Camarões

Coreia bate Portugal, elimina Uruguai e deve pegar o Brasil nas oitavas

Luis Suárez se desespera e chora com eliminação do Uruguai na Copa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol neymar Seleção brasileira Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados