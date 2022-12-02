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Copa do Mundo

Luis Suárez se desespera e chora com eliminação do Uruguai na Copa

Luis Suárez se desespera e chora com eliminação do Uruguai na Copa do Mundo

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 15:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2022 às 15:29
SÃO PAULO, SP - O atacante Luis Suárez, um dos símbolos dessa geração da seleção do Uruguai, se desesperou e chorou quando recebeu a notícia de que a Coreia do Sul virou o jogo contra Portugal, e o resultado eliminou seu país do Mundial.
As câmeras de transmissão mostraram diversos momentos de tensão de Suárez: com as mãos na cabeça, como alguém que não acredita no que está acontecendo, com as mãos no rosto, depois com a camisa tampando o seu rosto, e o choro após o apito final.
Luis Soares chora com eliminação do Uruguai da Copa
Luis Soares chora com eliminação do Uruguai da Copa Crédito: Manu Fernadez/AP
O Uruguai venceu Gana por 2 a 0 com dois gols de Arrascaeta. No entanto, com a vitória dos coreanos, a seleção sul-americana precisava de um terceiro gol -que não aconteceu- e deixou a competição.
Aos 35 anos, a Copa do Qatar deve ter sido a última da carreira de Suárez. O atleta está sem clube e não marcou nenhum gol nesta edição do Mundial.

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