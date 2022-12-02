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Copa do Mundo 2022

Uruguai vence com dois de Arrascaeta, mas cai pelo critério de gols marcados

Vitória da Coreia do Sul contra Portugal tirou os sul-americanos das oitavas de final

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 14:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2022 às 14:51
Uruguai vence Gana por 2 a 0, mas é eliminado da Copa
Arrascaeta marcou os dois gols da seleção uruguaia contra Gana  Crédito: Fifa
MACEIÓ, AL - A história se repetiu. Gana teve um pênalti no começo da partida e o desperdiçou, mudando toda a história do jogo. Dessa vez, ao contrário de 12 anos atrás, não foi a trave quem salvou, mas sim o goleiro Sergio Rochet. O nome do jogo, ainda assim, foi Arrascaeta, que fez dois gols. Foi insuficiente para avançar de fase nesta Copa do Mundo, já que a Coreia do Sul venceu Portugal.
Arrascaeta foi nome pedido para começar a partida e assim as coisas se desenharam. Camisa 10, ele mostrou sua importância aos 25, aproveitando para completar para o gol de cabeça após um chute de Suárez, e aos 31, acertando uma bonita finalização de perna direita de fora da área.

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O problema é que, na outra partida, a Coreia do Sul conseguiu o gol da vitória nos últimos instantes da partida. O Uruguai precisava fazer mais um gol para se classificar, mas não conseguiu chegar a ele. A redenção tão esperada para os jogadores de Gana não chegou, tampouco a glória se repetiu para os uruguaios.
Na pressão, o Uruguai subiu todo o time para o ataque, enquanto Gana tentava aproveitar um contra-ataque para ainda sonhar com a classificação. Ati-Zigi, goleiro de Gana, ainda salvou um bom chute de Gómez de fora da área. Rochet, do Uruguai, também teve de trabalhar após uma bomba de Sulemana.
A seleção sul-americana termina a fase de grupos em 3º, enquanto os africanos ficam em 4º. Portugal se classificou em primeiro, seguido pela Coreia do Sul. Portugal e Coreia agora aguardam o resultado do Grupo G, que será definido às 16h. No momento, o Brasil é o líder, enquanto a Suíça é a segunda.

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