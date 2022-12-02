Festa, emoção e cenas curiosas na passagem de Camarões pelo ES em 2014

Eto'o acena para a torcida que foi ao Kleber Andrade assistir ao treino de Camarões Crédito: Acervo A Gazeta

O Brasil já está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo do Catar . Após vencer a Suíça por 1 a 0, a Seleção Brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Na sexta-feira (2), os comandados de Tite ainda têm mais um compromisso antes do mata-mata contra um velho conhecido dos capixabas: Camarões.

Em 2014, durante a Copa do Mundo sediada no Brasil, a seleção africana ficou hospedada e treinou na Grande Vitória, entre os dias 9 e 24 de junho. Foi um momento de muita festa e também cenas inusitadas. Por isso, resolvemos relembrar como foi a passagem dos camaroneses pelo Estado, há oito anos.

CHEGADA AO HOTEL

Logo na chegada ao hotel onde ficaram hospedados, na Praia do Canto, em Vitória, os camaroneses foram recebidos com muita festa, com direito até música e samba dos torcedores. Afinal, não é todo dia que uma seleção aparece por aqui. Dezenas de pessoas acompanharam o desembarque da equipe, em um ônibus exclusivo, com as logomarcas daquela Copa do Mundo.

JOGADOR SAI PARA COMER FAST FOOD

Alguém aqui gosta de fast food? Eu gosto, e o lateral Assou-Ekotto também. Na mesma noite da chegada da delegação camaronesa ao Estado, o jogador deixou a concentração e foi pedir um sanduíche na lanchonete que fica em frente ao hotel, acompanhado por dois membros da comissão técnica. Flagrado pela reportagem de A Gazeta, na ocasião, ele disse que não gostava de comida de hotel e, por isso, decidiu sair para comer algo diferente.

Assou-Ekotto deixou o hotel de Camarões à noite para pedir um fast food, na Praia do Canto Crédito: Luciana Castro

VOLTINHA NA PRAIA

Outro momento curioso foi quando a delegação decidiu “dar uma voltinha” na praia. Eles foram andando do hotel até a Curva da Jurema, onde realizaram aquecimentos para relaxar a musculatura. Na volta, o atacante Samuel Eto'o foi perguntado sobre quem seria melhor: ele ou Messi. A resposta? Obina. Mas isso a torcida do Flamengo já sabia.

TREINO ABERTO

O nosso querido Estádio Kleber Andrade foi palco de um treino aberto da seleção camaronesa, no dia 10 de junho. O estádio recebeu centenas de torcedores, entre eles alunos da rede pública de ensino, que puderam acompanhar de perto a preparação do elenco camaronês para a Copa. O mais assediado, como não poderia deixar de ser, foi o astro Eto'o. O craque acenou e parou em frente à arquibancada, onde ficou um bom tempo distribuindo autógrafos aos fãs capixabas.

DESPEDIDA DA SELEÇÃO

Por último, um momento de muita emoção. Após a derrota para a Seleção Brasileira por 4 a 1, em jogo disputado em Brasília (DF), Camarões foi eliminado da Copa de 2014. Era hora de voltar para casa. No dia 24 de junho, na saída da delegação do hotel na Praia do Canto, o craque Samuel Eto'o abraçou Pedro Ivo, um garoto de 10 anos que demonstrou ser fã do jogador. Os dois já haviam se encontrado uma semana antes, e o astro presenteara o garoto com uma camisa da seleção camaronesa. Em meio ao abraço, Eto'o não segurou a emoção e chorou nos ombros do menino.