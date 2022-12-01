Japão surpreende, vence a Espanha de virada e passa em primeiro no grupo

DOHA, CATAR - O Japão surpreendeu mais uma vez. Depois de bater a Alemanha por 2 a 1 n a estreia, os orientais venceram também a Espanha, nesta quinta-feira (1º), por 2 a 1, na última rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2022.
Morata abriu o placar para os espanhóis, ainda no primeiro tempo, mas Ritsu Doan e Ao Tanaka viraram para os japoneses na etapa final.
Com o resultado, os japoneses foram a seis pontos e avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo na primeira colocação do Grupo E. Já a Espanha, com a derrota desta quinta (1º), fica em segundo, com quatro, superando a Alemanha apenas no saldo de gols (6 a 1).
Agora, o Japão enfrenta a Croácia nas oitavas de final. O jogo acontece na segunda-feira (5), às 12h (de Brasília). Já a Espanha, que com a segunda colocação sai da chave do Brasil, enfrentará Marrocos na terça (6), também às 12h.