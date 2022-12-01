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Copa do Mundo

Japão surpreende, vence a Espanha de virada e passa em primeiro no grupo

Japoneses agora vão enfrentar a Croácia nas oitavas; espanhóis avançam em segundo e farão duelo com o Marrocos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2022 às 18:20

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 18:20

Ao Tanaka corre para comemorar após fazer o gol da virada do Japão sobre a Espanha
Ao Tanaka corre para comemorar após fazer o gol da virada do Japão sobre a Espanha Crédito: Fifa / Divulgação
DOHA, CATAR - O Japão surpreendeu mais uma vez. Depois de bater a Alemanha por 2 a 1 n a estreia, os orientais venceram também a Espanha, nesta quinta-feira (1º), por 2 a 1, na última rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2022.
Morata abriu o placar para os espanhóis, ainda no primeiro tempo, mas Ritsu Doan e Ao Tanaka viraram para os japoneses na etapa final.
Com o resultado, os japoneses foram a seis pontos e avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo na primeira colocação do Grupo E. Já a Espanha, com a derrota desta quinta (1º), fica em segundo, com quatro, superando a Alemanha apenas no saldo de gols (6 a 1).
Agora, o Japão enfrenta a Croácia nas oitavas de final. O jogo acontece na segunda-feira (5), às 12h (de Brasília). Já a Espanha, que com a segunda colocação sai da chave do Brasil, enfrentará Marrocos na terça (6), também às 12h.

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