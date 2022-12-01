  • Croácia segura empate com Bélgica, elimina 'geração de ouro' e avança em 2°
Classificada

Croácia segura empate com Bélgica, elimina 'geração de ouro' e avança em 2°

Croatas seguram empate contra os belgas em um jogo marcado por desperdício de chances claras e até pênalti anulado pelo VAR

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 14:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2022 às 14:12
Seleção croata segurou a Bélgica até o último segundo e assegurou a classificação
Seleção croata segurou a Bélgica até o último segundo e assegurou a classificação Crédito: Reprodução / Twitter @fifaworldcup_pt
Atual vice-campeã do mundo, a Croácia continua na briga na Copa do Catar. A geração de ouro da Bélgica, não. Em um dos jogos mais nervosos do Mundial até aqui, especialmente na segunda etapa, o time liderado por Modric viu, nesta quinta-feira (1º), Lukaku perder grandes chances de gol e conseguiu segurar o empate de 0 a 0 para avançar para as oitavas de final com a segunda colocação do Grupo F.
Os belgas chegaram para a partida em meio a rumores de clima ruim nos vestiários, incluindo uma briga entre os jogadores De Bruyne, Hazard e Vertonghen - história essa negada pelo técnico Roberto Martínez, que a classificou como fake news. Em campo, não faltou vontade e até grandes chances de gol, especialmente com Lukaku, que entrou no intervalo, mas a derrota inesperada para Marrocos acabou sendo decisiva para a eliminação precoce.
A seleção belga não era eliminada na fase de grupos de uma Copa do Mundo desde 1998, quando ficou atrás de Holanda e México em sua chave. Ausente das Copas de 2006 e 2010, a Bélgica viu sua geração de ouro alcançar as quartas em 2014 e as semis em 2018, sendo inclusive carrasco da seleção de Tite nas quartas de final. A expectativa era de mais uma boa campanha no Qatar, mas a promissora geração liderada por De Bruyne, Hazard e Lukaku decepcionou.

