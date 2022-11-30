México tem 2 gols anulados, vence Arábia Saudita, mas é eliminado da Copa

Vitória não foi suficiente para classificar o time mexicano Crédito: Reprodução / Twitter @fifaworldcup

Uma vitória com final triste. Essa foi a sensação do México após bater a Arábia Saudita por 2 a 1, nesta quarta-feira (30), no estádio Lusail. O resultado foi insuficiente, e ambas as seleções estão eliminadas da Copa do Mundo do Qatar. Os gols mexicanos foram marcados por Henry Martín e Luis Chávez, enquanto Salem Al-Dawsari diminuiu para os sauditas.

O México cai na fase de grupos pela primeira vez desde 1978 - nas últimas sete Copas disputadas, os norte-americanos avançaram ao mata-mata, sendo eliminados apenas nas oitavas de final. A Arábia Saudita, por sua vez, só dependia de si, mas desperdiça a oportunidade de ir ao mata-mata pela segunda vez em sua história - a última foi há 28 anos, em 1994, quando acabou eliminada pela Suécia nas oitavas de final.

O início do segundo tempo do México foi avassalador. Depois de fazer dois "gols-relâmpago", por pouco não saiu o terceiro. Aos 10, Lozano finalizou rasteiro e marcou, mas a arbitragem flagrou impedimento de Henry Martín na jogada. Aos 41, os norte-americanos tiveram mais um gol anulado por impedimento, este marcado por Antuna. Um gol seria suficiente para México avançar ao mata-mata.