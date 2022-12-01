Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Goleiro polonês aposta 100 libras com Messi, perde e dá calote no argentino
Será que vai fazer falta?

Goleiro polonês aposta 100 libras com Messi, perde e dá calote no argentino

Szczesny desafiou craque argentino, dizendo que árbitro não marcaria o pênalti. Surpreendido com a decisão, o polonês pegou a cobrança, mas não pagou o camisa 10

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 09:09

Agência FolhaPress

Szczesny defendeu cobrança de pênalti de Lionel Messi Crédito: Reprodução / Twitter @fifaworldcup_pt
Em uma atitude inusitada, possivelmente inédita no futebol, o goleiro Wojciech Szczesny apostou 100 libras (R$ 626) com Messi durante a partida entre Polônia e Argentina na Copa do Catar.
A aposta aconteceu depois da jogada, aos 35 minutos do primeiro tempo, em que, após cruzamento da Argentina na área polonesa, Szczesny adiantou-se para interceptar a bola, que passou por ele e chegou ao camisa 10, que cabeceou para fora.
Não intencionalmente, Szczesny, ao saltar com o braço esquerdo esticado, acertou o rosto de Messi com a mão. Golpeado, o craque argentino ficou esparramado no chão, com dores na face.
O árbitro holandês Danny Makkelie, a princípio, nada marcou. Porém o VAR (árbitro assistente de vídeo), Pol van Boekel, viu irregularidade e chamou o compatriota para rever o lance no monitor à beira do gramado do estádio 974, em Doha.
Quando Makkelie se afastou para fazer a verificação, Szczesny se aproximou de Messi, que se recobrava do incidente, e desafiou o atacante. "Conversamos antes do pênalti e eu disse que apostaria 100 libras que ele [árbitro] não iria dar [o pênalti]", disse o polonês à TV2, depois da partida.
Messi aceitou. E ganhou. Makkelie apontou para a marca da cal, e as câmeras que transmitiam a partida mostraram um Szczesny surpreso e pasmado com a decisão.
Aos 38min, Messi bateu com força, mas o camisa 1 adivinhou o canto e espalmou com a mão direita. Szczesny já tinha defendido um pênalti, cobrado por Al Dawsari, na vitória polonesa (2 a 0) contra a Arábia Saudita.
"Perdi a aposta contra Messi", resignou-se o goleiro na entrevista à TV dinamarquesa, receoso de que seu ato - uma aposta em campo-, fosse passível de punição pela Fifa. "Não sei se isso é permitido na Copa do Mundo. Provavelmente vou ser suspenso! Mas também não vou pagar a ele [Messi]. Cem libras não lhe farão falta, acho que ele tem [dinheiro] suficiente", afirmou, determinado a dar o calote no astro argentino.
Mesmo defendendo o pênalti e sendo o melhor de uma Polônia que foi dominada pela Argentina, Szczesny, que fez dez defesas na partida, não evitou que duas bolas parassem nas redes.
Com o 2 a 0, os argentinos terminaram o Grupo C em primeiro lugar e duelarão no sábado (3), às 16h (de Brasília), contra a Austrália, no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan. À frente do México no saldo de gols, a Polônia se classificou em segundo na chave e terá como oponente nas oitavas de final a poderosa França, atual campeã mundial, no domingo (4), no estádio Al Thumama, em Doha, às 12h (de Brasília).

Tópicos Relacionados

argentina Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados