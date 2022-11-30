Brasil pode ter só campeões do mundo pelo caminho do hexa no mata-mata

SÃO PAULO E BARCELONA, ESPANHA - Com a classificação, nesta quarta-feira (30), da Argentina em primeiro lugar do Grupo C, o Brasil pode ter pela frente apenas campeões do mundo no caminho até o sonhado hexacampeonato na Copa do Catar . Se também terminar na primeira colocação do seu grupo, o G, a Seleção Brasileira vai ficar no mesmo lado dos argentinos na chave.

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram a vitória Crédito: DARKO BANDIC/AP

Pelo cruzamento, em confirmando o primeiro lugar de seu grupo, o que conseguiria com um simples empate com Camarões, na quinta-feira (2), o Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo H. Como Portugal já venceu dois jogos, tem tudo para ficar em primeiro. A segunda vaga é disputada pelos outros três times da chave: Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Se os uruguaios, duas vezes campeões, vencerem Gana, e a Coreia não vencer Portugal, a vaga será dos sul-americanos.

Se avançar às quartas de final neste cenário, o Brasil enfrenta quem passar do confronto entre o primeiro colocado do Grupo E, de Espanha e Alemanha, e o segundo do Grupo F, de Croácia e Bélgica. Os espanhóis ganharam a Copa em 2010, enquanto os alemães são tetracampeões.

A última rodada do Grupo E será quinta-feira (1º), e a Espanha é favorita a ficar no primeiro lugar. Tem quatro pontos, contra três de Japão e Costa Rica, e um da Alemanha. Se vencer o Japão, deixa o caminho livre para a Alemanha se classificar vencendo a Costa Rica.

O outro quadrante da semifinal já está definido, composto por equipes dos Grupos de A a D,. A Holanda, que ficou em primeiro no grupo A, pega os Estados Unidos, enquanto que a Argentina encara a Austrália. Os argentinos venceram a Copa em 1978 e 1986, foram vice em 2014, e têm a última chance de dar a Lionel Messi uma taça.