Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Brasil pode ter só campeões do mundo pelo caminho do hexa no mata-mata
Copa do Mundo

Brasil pode ter só campeões do mundo pelo caminho do hexa no mata-mata

Se terminar em primeiro no Grupo G, Seleção Brasileira ficará do mesmo de lado de argentinos e, possivelmente, de outros favoritos até a final
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 nov 2022 às 19:35

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 19:35

SÃO PAULO E BARCELONA, ESPANHA - Com a classificação, nesta quarta-feira (30), da Argentina em primeiro lugar do Grupo C, o Brasil pode ter pela frente apenas campeões do mundo no caminho até o sonhado hexacampeonato na Copa do Catar. Se também terminar na primeira colocação do seu grupo, o G, a Seleção Brasileira vai ficar no mesmo lado dos argentinos na chave.
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram a vitória
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram a vitória Crédito: DARKO BANDIC/AP
Pelo cruzamento, em confirmando o primeiro lugar de seu grupo, o que conseguiria com um simples empate com Camarões, na quinta-feira (2), o Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo H. Como Portugal já venceu dois jogos, tem tudo para ficar em primeiro. A segunda vaga é disputada pelos outros três times da chave: Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Se os uruguaios, duas vezes campeões, vencerem Gana, e a Coreia não vencer Portugal, a vaga será dos sul-americanos.
Se avançar às quartas de final neste cenário, o Brasil enfrenta quem passar do confronto entre o primeiro colocado do Grupo E, de Espanha e Alemanha, e o segundo do Grupo F, de Croácia e Bélgica. Os espanhóis ganharam a Copa em 2010, enquanto os alemães são tetracampeões.
A última rodada do Grupo E será quinta-feira (1º), e a Espanha é favorita a ficar no primeiro lugar. Tem quatro pontos, contra três de Japão e Costa Rica, e um da Alemanha. Se vencer o Japão, deixa o caminho livre para a Alemanha se classificar vencendo a Costa Rica.
O outro quadrante da semifinal já está definido, composto por equipes dos Grupos de A a D,. A Holanda, que ficou em primeiro no grupo A, pega os Estados Unidos, enquanto que a Argentina encara a Austrália. Os argentinos venceram a Copa em 1978 e 1986, foram vice em 2014, e têm a última chance de dar a Lionel Messi uma taça.
O outro lado da chave já tem dois ex-campeões garantidos. A Inglaterra pega Senegal e, se passar, enfrenta quem se classificar entre França e Polônia. Um eventual clássico europeu entre ingleses pode definir um dos semifinalistas. Já o outro quadrante terá as demais equipes a avançarem dos grupos que ainda serão definidos, inclusive com Espanha e Alemanha e, possivelmente, Portugal.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Brasil e outros nove já estão nas oitavas da Copa; veja datas

Argentinos transformam Doha em Buenos Aires e empurram seleção para as oitavas de final

Reveja o programa Gazeta Esporte: Especial Copa #11

Tem adaptador aí? Tomada de três pinos faz nova vítima no Catar

Corneta da Copa #2; torcedores no ES analisam a segunda vitória do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados