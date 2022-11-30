Brasil e outros nove já estão nas oitavas da Copa; veja datas

Na sequência, com a finalização do Grupo A e do Grupo B, juntaram-se a eles Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos.

Nesta quarta-feira (30), foi a vez de a Austrália obter a segunda colocação do Grupo D, liderado pelos franceses. Na sequência, a Argentina e Polônia conquistaram as duas vagas do Grupo C no mata-mata.