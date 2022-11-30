Brasil e outros nove já estão nas oitavas da Copa; veja datas

SÃO PAULO - Começam a tomar forma as oitavas de final da Copa do Mundo. Brasil, França e Portugal, únicos times que venceram suas duas primeiras partidas, obtiveram classificação de maneira antecipada.
Na sequência, com a finalização do Grupo A e do Grupo B, juntaram-se a eles Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos.
Nesta quarta-feira (30), foi a vez de a Austrália obter a segunda colocação do Grupo D, liderado pelos franceses. Na sequência, a Argentina e Polônia conquistaram as duas vagas do Grupo C no mata-mata.
Confira a situação de cada chave
- GRUPO A
- A Holanda confirmou seu favoritismo e conquistou a primeira colocação, com duas vitórias e um empate. Na briga pela segunda vaga, o Senegal levou a melhor sobre o Equador em confronto direto na última rodada.
- Oitavas de final
- Holanda x Estados Unidos - 3.dez (sábado), 12h
- Inglaterra x Senegal - 4.dez (domingo), 16h
- GRUPO B
- A Inglaterra atropelou o Irã, empatou com os Estados Unidos e se impôs sobre o vizinho País de Gales para obter a primeira colocação. Os norte-americanos ficaram com a segunda vaga, decidida em triunfo sobre os iranianos, em duelo cheio de conotações políticas.
- Oitavas de final
- Holanda x Estados Unidos - 3.dez (sábado), 12h
- Inglaterra x Senegal - 4.dez (domingo), 16h
- GRUPO C
- Após um início com derrota para a Arábia Saudita, a Argentina se recuperou com duas boas vitórias e conquistou a primeira posição. Na disputa pela segunda vaga, houve empate entre Polônia e México, com vantagem dos poloneses no saldo de gols.
- Oitavas de final
- Argentina x Austrália - 3.dez (sábado), 16h
- França x Polônia - 4.dez (domingo), 12h
- GRUPO D
- Com duas vitórias em suas duas primeiras partidas, a França assegurou sua classificação antecipadamente. Na rodada final, a Austrália superou a Dinamarca e também avançou.
- Oitavas de final
- Argentina x Austrália - 3.dez (sábado), 16h
- França x Polônia - 4.dez (domingo), 12h
- GRUPO E
- A Espanha massacrou a Costa Rica, empatou com a Alemanha e lidera, seguida pelo Japão. Na rodada final, na quinta-feira (1º), os espanhóis esperam confirmar a primeira posição em confronto com os japoneses. Os alemães precisam vencer os costa-riquenhos e torcer para que o Japão não triunfe.
- Oitavas de final
- 1º do Grupo E x 2º do Grupo F - 5.dez (segunda), 12h
- 1º do Grupo F x 2º do Grupo E - 6.dez (terça), 12h
- GRUPO F
- Croácia e Marrocos dividem a liderança, com quatro pontos cada um. A Bélgica tem três, e o Canadá, zerado, está eliminado. A jornada derradeira, na quinta (1º), os confrontos são Croácia x Bélgica e Canadá x Marrocos.
- Oitavas de final
- 1º do Grupo E x 2º do Grupo F - 5.dez (segunda), 12h
- 1º do Grupo F x 2º do Grupo E - 6.dez (terça), 12h
- GRUPO G
- O Brasil, com triunfos sobre Sérvia e Suíça, está nas oitavas de final. A Suíça, com três pontos, enfrenta a Sérvia, com um. Camarões, também com um, pega o Brasil. A definição da chave ocorre na sexta-feira (2).
- Oitavas de final
- 1º do Grupo G x 2º do Grupo H - 5.dez (segunda), 16h
- 1º do Grupo H x 2º do Grupo G - 6.dez (terça), 16h
- GRUPO H
- Portugal teve dificuldades, mas superou Gana e Uruguai e, independentemente do que ocorrer na rodada final, estará no mata-mata. Gana, Coreia do Sul e Uruguai brigam pela segunda vaga da chave, no caminho do Brasil.
- Oitavas de final
- 1º do Grupo G x 2º do Grupo H - 5.dez (segunda), 16h
- 1º do Grupo H x 2º do Grupo G - 6.dez (terça), 16h