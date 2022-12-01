Pelé segue internado e tem broncopneumonia, diz TV

SÃO PAULO - Internado no Hospital Albert Einstein, onde trata um câncer desde setembro do ano passado, Pelé foi diagnosticado com uma broncopneumonia, segundo informações da ESPN.

Em transmissão ao vivo no Albert Einstein, o site UOL Esporte atualizou o estado de saúde do Rei do futebol. "Segundo a apuração dos companheiros da ESPN, o Rei do futebol está tratando uma broncopneumonia, que é uma inflamação nos brônquios e alvéolos pulmonares", explicou o repórter Thiago Braga.

Pelé, Rei do Futebol Crédito: Pelé / Twitter / Reprodução

"A família mantém a versão que ele está em tratamento de rotina, e o único boletim médico que o hospital divulgou afirma que o Rei Pelé está com sinais vitais em ordem e quadro clínico estável, mas não há previsão de um novo boletim. Nem a informação que a ESPN soltou o hospital confirmou ou negou", completou Braga.

Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a internação de seu pai, que trata de um câncer no cólon.

"Está uma confusão porque meu pai foi para o Einstein fazer exames. Peço desculpas por conta dessa mídia do mal que fica antecipando e criando fatos que não existem, que a gente nem está sabendo. Mas ele está, sim, fazendo exames como sempre. Acompanhando a evolução desse câncer que ele tem. Então, vamos manter essa energia, energia de Copa do Mundo, que ele ama e é o que ele precisa precisa. Super obrigada pelo carinho e preocupação. Mas, mais razão e menos emoção", diz Flávia em vídeo no Instagram.

Kely Nascimento, outra filha de Pelé, que mora nos Estados Unidos, também publicou nesta quinta-feira (1º) um novo post no Instagram com uma foto da família reunida.