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Marrocos vence Canadá, fica em 1° no Grupo F e vai às oitavas após 36 anos

Com o resultado, os marroquinos garantiram a primeira colocação do Grupo H, com sete pontos somados. Agora, aguardam as partidas do Grupo E, que acontecem às 16 horas desta quinta-feira (1°)

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 14:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2022 às 14:21
Marroquinos fizeram a festa no apito final da partida contra o Canadá
Marroquinos fizeram a festa no apito final da partida contra o Canadá Crédito: Reprodução / Twitter @fifaworldcup_pt
Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (1º), no estádio Al Thumama, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O placar do confronto foi construído com gols de Ziyech e En-Nesyri, para os marroquinos, e Aguerd (contra), para os canadenses. Dessa forma, os africanos conseguiram se classificar para a próxima fase do Mundial depois de 36 anos.
Com o resultado, os comandados de Walid Regragui garantiram a primeira colocação do Grupo H, com sete pontos somados. Agora, aguardam as partidas do Grupo E - que acontecem hoje às 16h (de Brasília) - para conhecer seu adversário no mata-mata.
Do outro lado, os canadenses, que já estavam eliminados antes mesmo desta partida, encerram sua participação neste Mundial da Fifa sem somar pontos. Nas oitavas de final, Marrocos vai jogar contra a seleção que ficar na segunda colocação da chave E na terça-feira (6), às 12h (de Brasília).

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