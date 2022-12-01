Marrocos vence Canadá, fica em 1° no Grupo F e vai às oitavas após 36 anos

Marroquinos fizeram a festa no apito final da partida contra o Canadá Crédito: Reprodução / Twitter @fifaworldcup_pt

Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (1º), no estádio Al Thumama, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O placar do confronto foi construído com gols de Ziyech e En-Nesyri, para os marroquinos, e Aguerd (contra), para os canadenses. Dessa forma, os africanos conseguiram se classificar para a próxima fase do Mundial depois de 36 anos.

Com o resultado, os comandados de Walid Regragui garantiram a primeira colocação do Grupo H, com sete pontos somados. Agora, aguardam as partidas do Grupo E - que acontecem hoje às 16h (de Brasília) - para conhecer seu adversário no mata-mata.