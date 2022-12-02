Fifa divulga vídeo para mostrar que bola não saiu em gol do Japão

SÃO PAULO - A Fifa divulgou nesta sexta-feira (2) um vídeo com a posição da bola na linha de fundo, no lance que originou o segundo gol do Japão na vitória de virada por 2 a 1 sobre a Espanha, nesta quinta (1º), no estádio Khalifa, em Doha (Catar), pela Copa do Mundo

Segundo a entidade, a bola não saiu inteira, como mostra a imagem que foi divulgada nas redes sociais.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q — FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022

"O segundo gol do Japão na vitória por 2 a 1 sobre a Espanha foi verificado pelo VAR para determinar se a bola havia saído de jogo. Os árbitros de vídeo da partida usaram as imagens da câmera da linha do gol para verificar se a bola ainda estava parcialmente na linha ou não. Outras câmeras podem oferecer imagens enganosas, mas com base nas evidências disponíveis, a bola inteira não estava fora de jogo", diz o texto da Fifa.

O lance foi originado em um contra-ataque. Dan cruzou a bola na área pela direita, ela passou por todo mundo e, na risca da linha de fundo, foi tocada para trás por Mitomo. Na pequena área, Tanaka tocou para a rede e saiu para comemorar.

Inicialmente, o árbitro sul-africano Victor Gomes anotou o impedimento, mas logo em seguida o VAR o notificou e, após aproximadamente três minutos, determinou que a bola não havia saído do campo e, portanto, o gol era legal.

Imagem colorida mostra bola com uma pequena parte em em cima de uma linha, para explicar validação de gol do Japão sobre a Espanha Crédito: Fifa / Twitter / Reprodução

O árbitro de vídeo usou a imagem 3D criada pela câmeras conectadas ao sistema (no mínimo 12 por estádio) e o sensor da bola para medir o momento em que Mitoma a tocou. Assim, foi possível avaliar a posição exata da bola no campo.

Se a bola estivesse na linha do gol, o sensor dentro dela avisaria automaticamente o árbitro se ela cruzasse a linha totalmente, uma vez que há sensores também nas traves.

A regra número 9 do futebol prevê que a bola só está fora do campo quando ela ultrapassa totalmente as linhas externas pelo chão ou pelo ar.