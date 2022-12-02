Internado em São Paulo com uma infecção respiratória, o Rei do Futebol de 82 anos recebeu a homenagem de torcedores do "Movimento Verde e Amarelo", que se posicionaram atrás de um dos gols do estádio.

Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa Crédito: ALESSANDRA TARANTINO/AP

Os responsáveis pela iniciativa trouxeram outras bandeiras e adereços em alusão ao ex-atacante, que faturou três Copas com a camisa da Seleção (1958, 1962 e 1970).

Além de uma foto de Pelé com a camisa 10, o bandeirão trouxe a seguinte mensagem: "Get well soon" ("fique bem logo", em português).