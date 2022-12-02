Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa
Copa do Mundo

Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa

Ex-jogador, considerado o maior da história, está internado em São Paulo

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 16:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2022 às 16:45
SÃO PAULO, SP - Um bandeirão com o rosto de Pelé, considerado um dos maiores jogadores da história, apareceu nas arquibancadas do Lusail antes de Brasil x Camarões, jogo do Grupo G disputado nesta sexta-feira (2) pela Copa do Mundo.
Internado em São Paulo com uma infecção respiratória, o Rei do Futebol de 82 anos recebeu a homenagem de torcedores do "Movimento Verde e Amarelo", que se posicionaram atrás de um dos gols do estádio.
Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa
Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa Crédito: ALESSANDRA TARANTINO/AP
Os responsáveis pela iniciativa trouxeram outras bandeiras e adereços em alusão ao ex-atacante, que faturou três Copas com a camisa da Seleção (1958, 1962 e 1970).
Além de uma foto de Pelé com a camisa 10, o bandeirão trouxe a seguinte mensagem: "Get well soon" ("fique bem logo", em português).
Brasil e Camarões fazem o último jogo do Grupo G. Já classificada para as oitavas de final, a Seleção de Tite vai conhecer às 18h (de Brasília) o seu adversário no mata-mata.

LEIA MAIS SOBRE A COPA 2022

Torcida brasileira faz festa em jogo contra Camarões na Copa do Catar

Jogo do Brasil na Copa faz o “sextou” começar mais cedo para torcida no ES

Coreia bate Portugal, elimina Uruguai e deve pegar o Brasil nas oitavas

Luis Suárez se desespera e chora com eliminação do Uruguai na Copa

Vídeo: Cadê os cachorros? Por que cães não são bem-vindos no Catar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Pele Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados