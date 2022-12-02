Jogo do Brasil na Copa faz o “sextou” começar mais cedo para torcida no ES

Torcida brasileira na Praia do Canto para partida entre Brasil e Camarões Crédito: Fernando Madeira

Sextou mais cedo, com a torcida em bares e arenas da Grande Vitória na tarde desta sexta-feira (2) para curtir a terceira partida do Brasil pela Copa do Mundo do Catar, contra Camarões, a partir das 16h. Com a Seleção já classificada para as oitavas de final, a expectativa fica por conta de uma vitória para fechar essa fase com chave de ouro, em 1º lugar, e enfrentar a Coreia do Sul.

Com cornetas, perucas, chapéus e até pintura no rosto, uma turma bem animada escolheu o Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, Vitória, para acompanhar a partida. O Brasil entra em campo, desta vez, com o time reserva, notícia que não abala os torcedores.

Dentista Valeska Mendes, 27, assiste Brasil e Camarões em bar na Praia do Canto, Vitória Crédito: Fernanda Madeira

O empresário Piatã Araújo, 31, acredita que a escalação dos reservas será, na verdade, uma vantagem para a Seleção. "Vão entrar querendo dar o sangue e vai ser 3 a 0 na cabeça. Já coloquei no bolão", contou. Piatã ainda frisou: "É impossível a gente perder hoje". Em seguida, apontou para o escudo da camisa da Seleção Brasileira "São cinco estrelas aqui", lembra.

Dentista Valeska Mendes, 27, assiste Brasil e Camarões em bar na Praia do Canto, Vitória Crédito: Fernanda Madeira

O empresário Renan Dias, 30, que é flamenguista, está ansioso para ver o atacante Pedro em campo. "Todos vão buscar jogo, mas eu acredito que o Pedro pode surpreender o Tite. Eu, como flamenguista, torço por ele."

Dentista Valeska Mendes, 27, assiste Brasil e Camarões em bar na Praia do Canto, Vitória Crédito: Fernanda Madeira

Para o empresário Lucas Munhão, 31, a Seleção não terá dificuldade nenhuma para vencer. "Mesmo o time reserva do Brasil é muito superior à seleção de Camarões. Eu ia colocar 4 a 0 no bolão. Acabei sendo mais conservador e coloquei só 3 a 0", disse.

dentista Valeska Mendes, 27, Crédito: Fernanda Madeira

Já a dentista Valeska Mendes, 27, disse que não se importa muito com a escalação. "Independentemente de quem entrar em capo, o negócio é ganhar."

A chuva, que não dá trégua no Espírito Santo há uma semana e continua nesta sexta, pode até já ser considerada um elemento de sorte para o torcedor capixaba mais supersticioso. Afinal, ela também deu as caras nas duas partidas anteriores, contra a Suíça e Sérvia.

Com informações de Felipe Sena