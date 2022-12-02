Tite confirma Brasil com reservas contra Camarões

SÃO PAULO, SP - Divulgada oficialmente a escalação do Brasil para a partida contra Camarões, confirmou-se a expectativa de um time reserva. Com a equipe verde-amarela classificada antecipadamente às oitavas de final da Copa do Mundo, Tite decidiu dar descanso aos titulares.

O jogo terá início às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (2), no estádio Lusail, em Lusail. A formação brasileira é a seguinte: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred, Antony e Martinelli; Rodrygo e Gabriel Jesus.

Daniel Alves entra em campo contra Camarões Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Para não depender do resultado do confronto entre Suíça e Sérvia, que atuam no mesmo horário, o Brasil precisa de um empate para confirmar a liderança do Grupo G. Com a primeira posição da chave, enfrentará a Coreia do Sul nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (3).