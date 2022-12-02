'Cadê o gol?', 'cofrinho' e frustração com derrota: veja memes de Brasil x Camarões

A derrota também fez a torcida ironizar o time e o técnico, com "Parabéns, Tite" e "Parabéns, Brasil". E, em um jogo morno, a imagem do "cofrinho" do massagista de Camarões viralizou e rendeu boas piadas e memes. Veja algumas reações:

UM GOL, APENAS UM GOL

CADÊ O GOL

BRASIL X CAMARÕES pic.twitter.com/Ns74G7H97v — kaio com k (@pobreadulto) December 2, 2022

CADÊ O GOL ? pic.twitter.com/8bw6ke1ei1 — Elisvane Trindade (@elisvane23) December 2, 2022

COLOCA O PEDRO TITE PELO AMOR DE DEUS pic.twitter.com/LLbJZjk6yP — iá (@oliviis_) December 2, 2022

Pedro no banco vendo o tite colocar o gabriel jesus ao invés dele pic.twitter.com/iOWOjSJ9G8 — memes para pessoas tristes?? (@memedepressivos) November 28, 2022

O PEDRO TITE, ISSO MESMO, O PEDRO ESTÁ EM CAMPO pic.twitter.com/06rgdybymo — duda (@dudacesconeto_) December 2, 2022

PEDRO FAZ ALGUMA COISA HOMEM CADE O GOL pic.twitter.com/gx2gvHVncG — Tay| Midnights🌌 (@pennystar14) December 2, 2022

Cadê o gol?

Vai Pedro prometeu muito, não entregou nada pic.twitter.com/Ma0cHeDxt3 — Ana Carolina 📚| BRASILLL (@aninhahlopess) December 2, 2022

“tite coloca o pedro”

o pedro: pic.twitter.com/TfbDye3T4g — indy. ansiosa pelo hexa (@bylerfiIms) December 2, 2022

voces me prometeram q esse pedro era bom pic.twitter.com/ri17w9Xrak — 🐩🐾🐈‍⬛.exe || #SinaisDoOutroLado (@Emyx_z) December 2, 2022

Só não entendi uma coisa: pelo que muitos falaram, era só o Pedro entrar que o Brasil faria 5 gols.



Não era isso???? — Olé do Brasil (@Oledobrasil) December 2, 2022

O gol da seleção africana já nos acréscimos azedou o clima:

Parabéns tite pelo time de subceleb de hoje pic.twitter.com/bIkpBQLsNH — Van (@vanecetee) December 2, 2022

Parabéns Brasil, nosso banco é ruim pic.twitter.com/SfjzEMXmb5 — JP Santa Cruz (@jp_santa) December 2, 2022

Parabens Tite.

Perdemos de Camarões e caiu nossa invencibilidade pic.twitter.com/pR8YAg431s — Nil Araujo (@fojac) December 2, 2022

SELEÇÃO CONSEGUIU DESANIMAR UMA SEXTA FEIRA PARABÉNS TITE — J.Paulo (@fbx015) December 2, 2022

Daniel Alves, de 39 anos, que se tornou o jogador mais velho a atuar pela Seleção em Copas, também não foi poupado:

Daniel Alves pronto para entrar de titular nos próximos jogos da seleção pic.twitter.com/b9IOa16iCQ — Juquinha ruindade pura (@juquinhalol) November 25, 2022

Daniel Alves entre os outros 10 titulares: pic.twitter.com/v0IggUZkHo — thaina. 🇧🇷 (@thavrtz) December 2, 2022

Já um membro da comissão médica da seleção camaronesa foi atender jogador em campo e mostrou "cofrinho" na transmissão oficial da Fifa, lance que fez a internet vir abaixo:

E esse lance de camarões pic.twitter.com/PLxandIFEb — Lēø (@leo23ca3) December 2, 2022

Copa do mundo: Alguém não esquece de colocar 1 real no cofrinho do massagista de camarões kkkkk pic.twitter.com/zOw95k7zND — Nay Freitas (@freitasnay02) December 2, 2022

Jogo tá hilário: um jogador perde a chuteira, outro come grama e massagista mostra o cofrinho.

Jogão! — queimomeucerebro (@Marcelo_dias_s) December 2, 2022

E teve até quem usou todos os recursos possíveis para descobrir de quem era a notificação no celular de Neymar: