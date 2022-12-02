Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • 'Cadê o gol?', 'cofrinho' e frustração com derrota: veja memes de Brasil x Camarões
Copa do Mundo

'Cadê o gol?', 'cofrinho' e frustração com derrota: veja memes de Brasil x Camarões

Zebra aplicada pela seleção africana decepciona torcida brasileira, que, nas redes sociais, ironizou derrota, mostrou decepção com Pedro, criticou Dani Alves e brincou com imagem de massagista adversário

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 19:34

Publicado em 

02 dez 2022 às 19:34
O Brasil entrou com time reserva para a partida contra Camarões, no último confronto da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, e perdeu por 1 a 0.  A entrada do atacante Pedro foi pedida e atendida, mas logo virou frustração, assim como a falta de gols da Seleção. Com isso, nas redes sociais, o "Cadê o Gol?" ganhou força.
A derrota também fez a torcida  ironizar o time e o técnico, com "Parabéns, Tite" e "Parabéns, Brasil". E, em um jogo morno, a imagem do "cofrinho" do massagista de Camarões viralizou e rendeu boas piadas e memes. Veja algumas reações:
O gol da seleção africana já nos acréscimos azedou o clima:
Daniel Alves, de 39 anos, que se tornou o jogador mais velho a atuar pela Seleção em Copas, também não foi poupado:
Já um membro da comissão médica da seleção camaronesa foi atender jogador em campo e mostrou "cofrinho" na transmissão oficial da Fifa, lance que fez a internet vir abaixo:
E teve até quem usou todos os recursos possíveis para descobrir de quem era a notificação no celular de Neymar:

LEIA MAIS SOBRE A COPA 2022

Alex Telles se machuca e Brasil fica com 3 de seus 4 laterais afastados

Quando será o próximo jogo do Brasil? Confira caminho para o hexa

Reveja o programa Gazeta Esporte: Especial Copa #13

Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa

Luis Suárez se desespera e chora com eliminação do Uruguai na Copa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Redes Sociais Seleção brasileira Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados