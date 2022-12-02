'Cadê o gol?', 'cofrinho' e frustração com derrota: veja memes de Brasil x Camarões

O Brasil entrou com time reserva para a partida contra Camarões, no último confronto da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, e perdeu por 1 a 0. A entrada do atacante Pedro foi pedida e atendida, mas logo virou frustração, assim como a falta de gols da Seleção. Com isso, nas redes sociais, o "Cadê o Gol?" ganhou força.
A derrota também fez a torcida ironizar o time e o técnico, com "Parabéns, Tite" e "Parabéns, Brasil". E, em um jogo morno, a imagem do "cofrinho" do massagista de Camarões viralizou e rendeu boas piadas e memes. Veja algumas reações:
O gol da seleção africana já nos acréscimos azedou o clima:
Daniel Alves, de 39 anos, que se tornou o jogador mais velho a atuar pela Seleção em Copas, também não foi poupado:
Já um membro da comissão médica da seleção camaronesa foi atender jogador em campo e mostrou "cofrinho" na transmissão oficial da Fifa, lance que fez a internet vir abaixo:
E teve até quem usou todos os recursos possíveis para descobrir de quem era a notificação no celular de Neymar: