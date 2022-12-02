  Quando será o próximo jogo do Brasil? Confira caminho para o hexa
Copa do Mundo

Quando será o próximo jogo do Brasil? Confira caminho para o hexa

Apesar da derrota para Camarões, nesta sexta (2), a Seleção Brasileira garantiu o primeiro lugar do Grupo G e conheceu o futuro adversário no Mundial

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 18:04

Copa do Mundo - Chaveamento - 02/12
Confira chaveamento, confrontos e datas da fase final da Copa do Mundo Crédito: Geraldo Neto
Mesmo com derrota por 1 a 0 para Camarões, nesta sexta-feira (2), o Brasil terminou a primeira fase na liderança do Grupo G, na Copa do Mundo do Catar, e já conhece o caminho que terá de fazer até o sonhado hexa. Agora é hora do mata-mata: perdeu, está fora. E o primeiro desafio será contra a Coreia do Sul, na próxima segunda-feira (5), às 16 horas (de Brasília), pelas oitavas de final. Confira acima como ficou o chaveamento.
Se passar, o desafio seguinte será na próxima sexta-feira (9), às 12 horas (de Brasília), pelas quartas de final. O adversário sairá do confronto entre Japão e Croácia, que também se enfrentarão na segunda-feira (5), às 12 horas. 
No caminho para o hexa, a semifinal pode ser uma pedreira. A Argentina é a favorita para um eventual duelo, no dia 14 de dezembro, uma quarta-feira, às 16 horas. Outros possíveis adversários são Holanda, Estados Unidos e Austrália. Depois, vem a grande final, marcada para 18 dezembro, um domingo, às 12 horas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Torcida brasileira faz festa em jogo contra Camarões na Copa do Catar

Neymar vai ao campo e faz embaixadinhas antes de jogo da Seleção

Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa

Jogo do Brasil na Copa faz o “sextou” começar mais cedo para torcida no ES

Luis Suárez se desespera e chora com eliminação do Uruguai na Copa

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

