Quando será o próximo jogo do Brasil? Confira caminho para o hexa

Mesmo com derrota por 1 a 0 para Camarões, nesta sexta-feira (2), o Brasil terminou a primeira fase na liderança do Grupo G, na Copa do Mundo do Catar, e já conhece o caminho que terá de fazer até o sonhado hexa. Agora é hora do mata-mata: perdeu, está fora. E o primeiro desafio será contra a Coreia do Sul, na próxima segunda-feira (5), às 16 horas (de Brasília), pelas oitavas de final. Confira acima como ficou o chaveamento.
Se passar, o desafio seguinte será na próxima sexta-feira (9), às 12 horas (de Brasília), pelas quartas de final. O adversário sairá do confronto entre Japão e Croácia, que também se enfrentarão na segunda-feira (5), às 12 horas.
No caminho para o hexa, a semifinal pode ser uma pedreira. A Argentina é a favorita para um eventual duelo, no dia 14 de dezembro, uma quarta-feira, às 16 horas. Outros possíveis adversários são Holanda, Estados Unidos e Austrália. Depois, vem a grande final, marcada para 18 dezembro, um domingo, às 12 horas.