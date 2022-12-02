Alex Telles se machuca e Brasil fica com 3 de seus 4 laterais afastados

SÃO PAULO - Com a saída de Alex Telles por lesão no joelho direito, na partida contra Camarões nesta sexta (2), a Seleção Brasileira tem 3 de seus 4 laterais de ofício machucados — ainda não se sabe a extensão da contusão sentida pelo atleta do Sevilla.

Alex Telles é atendido após se machucar em lance contra o Camarões Crédito: ALESSANDRA TARANTINO/AP

Porém, Alex Telles foi flagrado pelas câmeras de TV chorando bastante no banco de reservas da Seleção Brasileira.

O primeiro a se machucar foi o lateral direito Danilo, da Juventus, na partida de estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. Ele teve uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

Em seguida, foi a vez do lateral esquerdo Alex Sandro, também da Juventus, que sentiu lesão no músculo do quadril esquerdo, no segundo jogo da Seleção na Copa, contra a Suíça. Os dois atletas ainda se recuperam das contusões.

O único lateral em condições de jogo é o veterano Daniel Alvez, 39 anos, que disputou a partida desta sexta (2).

Ele sobreviveu a uma grave lesão, a recentes passagens apagadas por diferentes clubes, à desconfiança e às críticas por ter sido convocado. Com a atuação contra Camarões, tornou-se o mais velho jogador a atuar pela Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo

Mesmo antes da convocação para o Catar, Tite já havia perdido o lateral esquerdo Guilherme Arana, que vinha sendo convocado. O atleta do Atlético Mineiro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em setembro, o que o tiro do torneio.

As lesões entram para a lista de desfalques nas laterais da Seleção Brasileira em Copas.

Mais recentemente, o próprio Danilo já havia se machucado, na disputa do Mundial de 2018, na Rússia — ele começou como titular na lateral direita, mas sofreu uma lesão muscular no quadril durante um treino antes do segundo jogo da fase de grupos, contra a Costa Rica.