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Copa do Mundo

Torcida no ES critica reservas da Seleção, mas mantém a fé no hexa

Derrota para Camarões frustrou torcedores em bares na Grande Vitória, nesta sexta-feira (2); mas galera confia que o Brasil vai avançar nas próximas fases

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 19:56

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

02 dez 2022 às 19:56
Torcedor durante jogo entre Brasil e Camarões, pela Copa do Mundo do Catar, em bar da Praia do Canto, Vitória
Torcedor lamenta derrota do Brasil para Camarões, pela Copa do Mundo, em bar da Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira
Novamente a torcida lotou os bares na Grande Vitória para acompanhar a terceira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta sexta-feira (2). Desta vez, porém, em vez da alegria vista nas vitórias sobre Sérvia e Suíça, restaram a decepção e a bronca. A inesperada derrota por 1 a 0 para Camarões foi um balde de água fria para a galera, que criticou a atuação dos reservas escalados pelo técnico Tite nessa partida. 
Entretanto, mesmo com a perda da invencibilidade na Copa do Mundo do Catar, o Brasil manteve o primeiro lugar no Grupo G e agora vai enfrentar a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, na segunda-feira (5). E a torcida que acompanhou o jogo desta sexta (2) no Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, garante que a confiança no hexa continua.
“Contra Camarões, a Seleção ficou no quase, quase, quase, toda hora, mas não saía o gol. Parece que tinha uma barreira invisível lá”, apontou o químico Fernando Gomes, 46 anos,.
Fernando acredita que o Brasil passará pela Coreia, mas não será fácil. “Considerando o resultado contra Camarões, eu acho que, diante da Coreia, o Brasil passa para as quartas de final e vai lutar pelo hexa. Mas acredito em vitória por 1 a 0. Não vou apostar em placar maior”, disse
Torcedores apreensivos durante jogo entre Brasil e Camarões, pela Copa do Mundo do Catar, em bar da Praia do Canto, Vitória
Torcedores apreensivos durante jogo entre Brasil e Camarões, em bar da Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira
Para a estudante universitária Larissa Hollanda, 21 anos, faltou mais empenho da Seleção no jogo desta sexta-feira (2). “Acharam que o jogo já estava ganho e não deram tudo si”, reclamou.
O resultado deixou a torcedora menos otimista para o jogo contra a Coreia do Sul. “Depois desse jogo, em que todo mundo achava que seria, sei lá, 3 a 0 (para a Seleção Brasileira) e acabou 1 a 0 para eles, eu, sinceramente, não sei”, admitiu.

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Cadê o Gabigol?

A convocação do técnico Tite também foi alvo das críticas dos torcedores no Estado. “Tiveram uma atuação bem fraca, porque o Tite convocou mal”, cornetou o servidor público Marco Antônio, 50 anos.
Marco Antônio deixou claro que não está satisfeito com a atual safra de jogadores brasileiros. Porém, sentiu falta de um nome desta geração. “Faltou chamar o Gabigol”, afirmou.

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