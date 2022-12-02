Torcida no ES critica reservas da Seleção, mas mantém a fé no hexa

Torcedor lamenta derrota do Brasil para Camarões, pela Copa do Mundo, em bar da Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira

Novamente a torcida lotou os bares na Grande Vitória para acompanhar a terceira partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta sexta-feira (2). Desta vez, porém, em vez da alegria vista nas vitórias sobre Sérvia e Suíça, restaram a decepção e a bronca. A inesperada derrota por 1 a 0 para Camarões foi um balde de água fria para a galera, que criticou a atuação dos reservas escalados pelo técnico Tite nessa partida.

Entretanto, mesmo com a perda da invencibilidade na Copa do Mundo do Catar , o Brasil manteve o primeiro lugar no Grupo G e agora vai enfrentar a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, na segunda-feira (5). E a torcida que acompanhou o jogo desta sexta (2) no Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, garante que a confiança no hexa continua.

“Contra Camarões, a Seleção ficou no quase, quase, quase, toda hora, mas não saía o gol. Parece que tinha uma barreira invisível lá”, apontou o químico Fernando Gomes, 46 anos,.

Fernando acredita que o Brasil passará pela Coreia, mas não será fácil. “Considerando o resultado contra Camarões, eu acho que, diante da Coreia, o Brasil passa para as quartas de final e vai lutar pelo hexa. Mas acredito em vitória por 1 a 0. Não vou apostar em placar maior”, disse

Torcedores apreensivos durante jogo entre Brasil e Camarões, em bar da Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira

Para a estudante universitária Larissa Hollanda, 21 anos, faltou mais empenho da Seleção no jogo desta sexta-feira (2). “Acharam que o jogo já estava ganho e não deram tudo si”, reclamou.

O resultado deixou a torcedora menos otimista para o jogo contra a Coreia do Sul. “Depois desse jogo, em que todo mundo achava que seria, sei lá, 3 a 0 (para a Seleção Brasileira) e acabou 1 a 0 para eles, eu, sinceramente, não sei”, admitiu.

Cadê o Gabigol?

A convocação do técnico Tite também foi alvo das críticas dos torcedores no Estado. “Tiveram uma atuação bem fraca, porque o Tite convocou mal”, cornetou o servidor público Marco Antônio, 50 anos.