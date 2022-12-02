Ainda não há certeza sobre participação de Neymar nas oitavas

LUSAIL, CATAR, E SÃO PAULO - O médico da comissão técnica da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, anunciou que ainda não há certeza sobre a volta de Neymar para o próximo jogo, que ocorre na segunda-feira (5) contra a Coreia do Sul no estádio 974, em Doha, capital do Catar.

Neymar acompanhou no estádio o jogo da Seleção Brasileira contra Camarões Crédito: Fifa/Divulgação

O atacante teve uma entorse no tornozelo durante a estreia contra a Sérvia, quando sofreu uma lesão ligamentar na região. Desde então, está fazendo tratamento constante com eletroterapia e crioterapia para acelerar sua recuperação.

Entre os jogadores que já estavam lesionados, o lateral direito Danilo foi o que teve a melhor evolução. Ele já começou o trabalho com a bola e a perspectiva é que treine normalmente amanhã, no estádio Grand Hamad, com a equipe. O médico da equipe afirma que o jogador do Juventus deve estar à disposição do técnico Tite para a partida da próxima segunda.

Já Neymar começará a fazer trabalhos com a bola no treino da Seleção neste sábado (3). Além dele, Alex Sandro, que teve uma lesão no quadril esquerdo no jogo contra a Suíça, também irá iniciar os treinamentos. Lasmar afirma que os atletas terão 3 dias para responder aos tratamentos e, então, poderão ou não entrar em campo no primeiro jogo da fase eliminatória.

"É importante observar como vai ser a resposta dos jogadores a esse novo estímulo. Dependendo disso eles podem ter ou não condições", disse Lasmar.

A fala ocorreu após a Seleção Brasileira perder por 1 a 0 o jogo contra Camarões, após Aboubakar abrir o placar no estádio Lusail.

O resultado ainda mantém o Brasil na liderança do grupo G, com seis pontos. A equipe vai enfrentar a Coreia do Sul na próxima segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília).

Com a Seleção já classificada para as oitavas de final, o técnico Tite optou por uma escalação formada majoritariamente por reservas. Um deles foi o veterano lateral direito Daniel Alves, que aos 39 anos se tornou o mais velho jogador a defender o time verde e amarelo em uma Copa do Mundo.

Foi a primeira derrota da equipe no Mundial. Na primeira partida, contra a Sérvia, a seleção definiu o placar por 2 a 0, e no segundo jogo, em confronto com a Suíça, o time garantiu a classificação com 1 a 0.

Jesus e Telles são novos problemas

A Seleção enfrenta uma baixa com três jogadores lesionados e outros dois indo para exames de imagem após a partida desta sexta (2). O lateral esquerdo Alex Telles deixou o campo chorando após machucar o joelho direito e será submetido a uma ressonância magnética no sábado (3).

Alex Telles chora ao deixar o campo no jogo da Seleção Brasileira contra Camarões Crédito: Fifa/Divulgação

Além dele, Gabriel de Jesus também se queixou de dores no joelho direito e será submetido a exames.

Para o técnico Tite, o alto número de jogadores lesionados se dá em decorrência da intensidade dos jogos somados ao pouco tempo de recuperação entre as partidas, além da alta exigência mental para os jogadores.