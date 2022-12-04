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Copa do Mundo

Tite confirma retorno de Neymar e Danilo no Brasil para enfrentar Coreia do Sul

Além de assegurar a volta do camisa 10, Tite disse que o atacante vai atuar desde o início da partida desta segunda-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 dez 2022 às 11:27

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 11:27

Tite confirma retorno de Neymar no Brasil para enfrentar Coreia do Sul
Tite confirma retorno de Neymar no Brasil para enfrentar Coreia do Sul Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O técnico Tite confirmou neste domingo que a Seleção Brasileira terá os retornos do atacante Neymar e do lateral-direito Danilo para a partida contra a Coreia do Sul, na segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. De acordo com o treinador, Neymar está recuperado da lesão ligamentar no tornozelo direito.
A pergunta sobre a presença de Neymar no duelo do mata-mata foi feita ao zagueiro e capitão Thiago Silva, o primeiro a falar na entrevista coletiva deste domingo. O defensor olhou para Tite no aguardo de uma resposta. E ela veio de forma objetiva. "Sim", exclamou o treinador.
Depois, na sua vez de falar, o treinador complementou: "Ele vai treinar hoje à tarde e, estando bem, vai para o jogo". E também assegurou que vai usar seu principal jogador desde o começo. "Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. O técnico tem que assumir as suas responsabilidades."
O técnico também assegurou o retorno de Danilo, que participou de três treinamentos no gramado. E descartou a volta do lateral-esquerdo Alex Sandro. Disse que o jogador ainda está em processo de recuperação, ainda sem condições de jogar. Assim, a seleção terá um atleta improvisado na esquerda.
Tite voltou a dizer que "não paga o preço da saúde" e avisou que consultou os médicos antes de tomar a decisão de escalar Neymar e Danilo. "A escalação do Neymar tem um pressuposto saúde, departamento médico e físico", explicou, sem revelar os outros dez que jogam.
contusão no tornozelo de Neymar se deu na estreia diante da Sérvia e tirou o camisa 10 dos dois jogos seguintes, contra Suíça e Camarões. Foram oito dias de tratamento até ele calçar chuteiras e treinar no gramado, ainda que separado do restante do grupo, no sábado. Neste domingo, ele treinará mais uma vez, a última antes da partida ante os sul-coreanos.
Descontraído, o astro da seleção participou de parte do treinamento no Grand Hamad Stadium no sábado, dando sinais de que estava próximo de regressar. As imagens divulgadas pela CBF mostraram o atacante sorridente e de bom humor. Ele participou do aquecimento, da roda de bobinho, e depois fez trabalhos separado do restante dos atletas.

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