Tite confirma retorno de Neymar e Danilo no Brasil para enfrentar Coreia do Sul

Tite confirma retorno de Neymar no Brasil para enfrentar Coreia do Sul Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A pergunta sobre a presença de Neymar no duelo do mata-mata foi feita ao zagueiro e capitão Thiago Silva, o primeiro a falar na entrevista coletiva deste domingo. O defensor olhou para Tite no aguardo de uma resposta. E ela veio de forma objetiva. "Sim", exclamou o treinador.

Depois, na sua vez de falar, o treinador complementou: "Ele vai treinar hoje à tarde e, estando bem, vai para o jogo". E também assegurou que vai usar seu principal jogador desde o começo. "Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. O técnico tem que assumir as suas responsabilidades."

O técnico também assegurou o retorno de Danilo, que participou de três treinamentos no gramado. E descartou a volta do lateral-esquerdo Alex Sandro. Disse que o jogador ainda está em processo de recuperação, ainda sem condições de jogar. Assim, a seleção terá um atleta improvisado na esquerda.

Tite voltou a dizer que "não paga o preço da saúde" e avisou que consultou os médicos antes de tomar a decisão de escalar Neymar e Danilo. "A escalação do Neymar tem um pressuposto saúde, departamento médico e físico", explicou, sem revelar os outros dez que jogam.

contusão no tornozelo de Neymar se deu na estreia diante da Sérvia e tirou o camisa 10 dos dois jogos seguintes, contra Suíça e Camarões. Foram oito dias de tratamento até ele calçar chuteiras e treinar no gramado, ainda que separado do restante do grupo, no sábado. Neste domingo, ele treinará mais uma vez, a última antes da partida ante os sul-coreanos.