Lesionados, Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo

Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo do Catar Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles estão fora da Copa do Mundo do Catar. Após a realização de exames na manhã deste sábado (03), foi constatado que ambos sofreram traumas no joelho direito e não vão se recuperar a tempo de retornarem mesmo que o Brasil vá para a grande final do Mundial.

Os jogadores se juntam a Neymar, Danilo e Alex Sandro no departamento médico do Brasil, e Tite ganha mais uma dor de cabeça, principalmente na lateral-esquerda. Com os dois especialistas na posição machucados, o técnico será obrigado a improvisar alguém na função.

Já entre Neymar, Danilo e Alex Sandro, a comissão técnica da Seleção Brasileira ainda não informou se algum deles terá condições de jogo. Há a possibilidade que alguns deles possam ir a campo no sacrifício, se o técnico Tite julgar necessário.

NOTA DA CBF

Conforme anunciado pela CBF após o jogo contra Camarões, os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã deste sábado (03). Acompanhados pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, eles realizaram uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.