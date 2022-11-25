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Pai diz que Richarlison vai ser o artilheiro da Copa do Mundo

Presente ao estádio no Catar, Antônio Andrade revela que previu os dois gols do filho na estreia e espera ainda mais no Mundial

Públicado em 

25 nov 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

DOHA, CATAR - A atuação de Richarlison foi decisiva na vitória da Seleção Brasileira sobre a Sérvia, na tarde de quinta-feira (24). Com dois gols, o capixaba brilhou no Lusail Stadium e fez a alegria dos brasileiros.
Mas um torcedor em especial ficou cheio de orgulho. Antônio Carlos Andrade, pai de Richarlison, não escondia a alegria em ver seu garoto brilhando na Copa do Mundo. E fez uma previsão confiante: o capixaba será o artilheiro do Mundial.
Antônio Andrade, pai de Richarlison
Antônio Andrade acompanhou a estreia de Richarlison no Lusail Stadium Crédito: Reprodução de vídeo
“A sensação é boa, né. Eu sabia que ele ia fazer. A gente cria expectativa. Antes do jogo, eu falei que seria 3 a 1 para o Brasil com dois gols dele. Não acertei o placar, mas acertei os gols”, declarou.
Antônio disse que é recompensador olhar para a trajetória do filho que começou chutar a bola desde pequeno e hoje brilha na Copa do Mundo.
“Sim, passa um filme na mente, né. A gente lembra dele pequenininho chutando bola no terreiro e ver ele agora é uma sensação muito boa”.
Agora é esperar que Richarlison faça mais gols e seja o artilheiro da Copa. O paizão está confiante. “Desde bem antes eu venho falando que ele vai ser o artilheiro da Copa e, se Deus quiser, ele vai ser”, encerrou.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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