Pai diz que Richarlison vai ser o artilheiro da Copa do Mundo

DOHA, CATAR - A atuação de Richarlison
foi decisiva na vitória da Seleção Brasileira
sobre a Sérvia, na tarde de quinta-feira (24). Com dois gols, o capixaba brilhou no Lusail Stadium e fez a alegria dos brasileiros.
Mas um torcedor em especial ficou cheio de orgulho. Antônio Carlos Andrade, pai de Richarlison, não escondia a alegria em ver seu garoto brilhando na Copa do Mundo
. E fez uma previsão confiante: o capixaba será o artilheiro do Mundial.
“A sensação é boa, né. Eu sabia que ele ia fazer. A gente cria expectativa. Antes do jogo, eu falei que seria 3 a 1 para o Brasil com dois gols dele. Não acertei o placar, mas acertei os gols”, declarou.
Antônio disse que é recompensador olhar para a trajetória do filho que começou chutar a bola desde pequeno e hoje brilha na Copa do Mundo.
“Sim, passa um filme na mente, né. A gente lembra dele pequenininho chutando bola no terreiro e ver ele agora é uma sensação muito boa”.
Agora é esperar que Richarlison
faça mais gols e seja o artilheiro da Copa. O paizão está confiante. “Desde bem antes eu venho falando que ele vai ser o artilheiro da Copa e, se Deus quiser, ele vai ser”, encerrou.