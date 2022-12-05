De Hulk a homenagem a Pelé, a festa da torcida do Brasil no Catar

Torcida do Brasil no jogo contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo
Torcedores brasileiros mais uma vez "pintaram" de verde e amarelo as arquibancadas do estádio 974 na Copa do Mundo do Catar, no jogo desta segunda-feira (5) da Seleção contra a Coreia do Sul. E não faltaram os personagens curiosos, com um usando uma mão gigante, em alusão ao super-herói Hulk. E, no meio da galera, ainda teve faixas em homenagem ao Rei Pelé, que se encontra internado em São Paulo em tratamento de um câncer no cólon. Confira as imagens feitas pelo fotojornalista Vitor Jubini, enviado de A Gazeta ao Mundial.