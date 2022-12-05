Brasil confirmado com Neymar de volta e Danilo na lateral esquerda

A Seleção Brasileira está confirmada para o duelo contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), às 16 horas, pela Copa do Mundo do Catar. Como anunciado pelo técnico Tite, no domingo (4), Neymar está de volta à equipe titular, depois de ter ficado fora dos dois últimos jogos, em tratamento de uma entorse no tornozelo direito.
Também recuperado de lesão no tornozelo, o lateral-direito Danilo tem retorno confirmado à Seleção. Ele, porém, atuará improvisado na lateral esquerdo, no lugar dos lesionados Alex Sandro e Alex Telles. Na direita, quem jogará é o zagueiro Éder Militão, com Daniel Alves ficando como opção no banco de reservas.
O Brasil entrará em campo com Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinicius Jr.