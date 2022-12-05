Brasil confirmado com Neymar de volta e Danilo na lateral esquerda

Uniformes de Danilo e Neymar no vestiário da Seleção Brasileira antes do jogo contra a Coreia do Sul

Também recuperado de lesão no tornozelo, o lateral-direito Danilo tem retorno confirmado à Seleção. Ele, porém, atuará improvisado na lateral esquerdo, no lugar dos lesionados Alex Sandro e Alex Telles. Na direita, quem jogará é o zagueiro Éder Militão, com Daniel Alves ficando como opção no banco de reservas.