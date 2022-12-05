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Na torcida

Nas redes sociais, Pelé diz que vai assistir à Seleção e deseja boa sorte

Internado para tratar um câncer no cólon e uma infecção respiratória, Rei fala da expectativa para jogo contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5)

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 14:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 14:24
SÃO PAULO - Internado no Hospital Albert Einstein, na zona oeste de São Paulo, para tratar de um câncer no cólon e uma infecção respiratória, Pelé diz que vai assistir ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.
Pelé, Rei do Futebol
Pelé está internado em hospital de São Paulo Crédito: Divulgação
A mensagem publicada nas redes sociais acompanha uma foto do Mundial de 1958, quando ele e o meia Zito (1932-2015) caminham em uma rua na Suécia.
"Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!", diz a mensagem.
No jogo contra a Sérvia, no dia 28, o perfil do Rei do Futebol no Twitter também publicou uma mensagem, no intervalo do jogo, dizendo que acreditava na vitória do Brasil.
Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida na noite deste domingo (4), Kely e Flávia, filhas de Pelé, demonstraram otimismo de que o pai voltará para casa após melhorar da infecção respiratória. Elas negaram que o Rei do Futebol esteja em tratamento paliativo.
"Não gosto de falar que o tratamento do câncer não está dando certo. Já deu, está dando. Só de ele estar aqui, estar respirando, já está dando supercerto", disse Flávia.
"Não teve a remissão total do câncer no cólon. É muito injusto falar que ele está terminal, em tratamento paliativo. Não é isso, acreditem na gente."

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