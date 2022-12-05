Torcida do ES aposta que Brasil vai sambar pra cima do país do k-pop

Torcedores aproveitaram a tarde de sol para ver jogo na arena montada em Camburi, Vitória Crédito: João Barbosa

Agora é mata-mata! E a torcida capixaba aposta que vai dar samba pra cima da turma do K-pop, a música pop coreana, na partida entre Brasil e Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), a partir das 16h, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Não custa mandar muitas energias positivas, já que quem perder está fora.

Com a volta de Neymar e Danilo ao time , torcedores — que mais uma vez marcam presença em bares e arenas do Estado — esperam que a Seleção entre de novo no ritmo da vitória para soltar o grito de gol, adiado após a derrota para Camarões, por 1 a 0, na última sexta (2). E, melhor ainda, se Richarlison marcar o dele.

Paulo Victor Silveira, influenciador digital de 23 anos, aposta na vitória do Brasil contra Coreia Crédito: João Barbosa

Para Paulo Victor Silveira, Influenciador Digital de 23 anos, o Brasil ganha hoje por um placar largo. "Confiança máxima hoje. 4 a 0 pro Brasil com muita tranquilidade. O último jogo não foi tão bom, mas hoje temos os titulares e não tem erro", disse o jovem, que aproveitou a tarde de sol para curtir o jogo na arena montada na Praia de Camburi, na Capital.

Paulo Victor mostrou confiança na classificação brasileira e já mira o próximo jogo. Se classificada, a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nas quartas de final. O elenco europeu se classificou após a vitória por 3 a 1 sobre o Japão, nos pênaltis. "A Croácia tem um time mais chato, mas não vai parar a gente não. Vamos pra cima em busca do hexa e erguer a taça", diz.

Anderson Matos, professor de Educação Física de 51 anos, também vive a expectativa da vitória brasileira: "Hoje o Brasil vem melhor e vem com Neymar. Então, é 3 a 0 para Brasil com um bom futebol, melhor que o da última partida".

Também confiante na classificação, fez uma breve análise sobre a possível adversária do Brasil nas quartas de final. "Próximo jogo vai ser mais duro, mas não vamos abaixar a cabeça. Tenho confiança que vamos bem hoje e melhor ainda na próxima partida."

PM José Carlos dos Santos Souza, 30, com a filha, Moana, de 2 anos Crédito: Fernando Madeira

O policial militar José Carlos dos Santos Souza, 30, esbanja otimismo. Na Arena São Pedro, em Vitória, acompanhado da filha Moana, de 2 anos, ele aposta em uma goleada do Brasil e arrisca o placar de 4 a 0.

Jorge Washington Barbosa, 56, cozinheiro, acredita em vitória Crédito: Fernando Madeira

Muitas ruas decoradas de verde e amarelo também são pontos de concentração nos jogos e inspiram torcedores. Morador de São Pedro I, o cozinheiro Jorge Washington Barbosa, 56, faz pipas nas horas vagas para conseguir renda extra. E aproveitou a Copa para confeccionar algumas com as cores do Brasil. Na partida desta segunda, ele aposta no placar de 2 a 1 para a seleção canarinho.

Com informações de João Barbosa