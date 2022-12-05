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Copa do Mundo 2022

Torcida do ES aposta que Brasil vai sambar pra cima do país do k-pop

Capixabas acreditam que Seleção vai entrar no ritmo e despachar a Coreia na partida das oitavas de final da Copa do Catar

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2022 às 15:50
Paulo Victor Silveira (camisa azul), influenciador digital de 23 anos, com amigos, aposta na vitória do Brasil contra Coreia
Torcedores aproveitaram a tarde de sol para ver jogo na arena montada em Camburi, Vitória  Crédito: João Barbosa
Agora é mata-mata! E a torcida capixaba aposta que vai dar samba pra cima da turma do K-pop, a música pop coreana, na partida entre Brasil e Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), a partir das 16h, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Não custa mandar muitas energias positivas, já que quem perder está fora.
Com a volta de Neymar e Danilo ao time, torcedores — que mais uma vez marcam presença em bares e arenas do Estado — esperam que a Seleção entre de novo no ritmo da vitória para soltar o grito de gol, adiado após a derrota para Camarões, por 1 a 0, na última sexta (2). E, melhor ainda, se Richarlison marcar o dele.
Paulo Victor Silveira, influenciador digital de 23 anos, aposta na vitória do Brasil contra Coreia
Paulo Victor Silveira, influenciador digital de 23 anos, aposta na vitória do Brasil contra Coreia Crédito: João Barbosa
Para Paulo Victor Silveira, Influenciador Digital de 23 anos, o Brasil ganha hoje por um placar largo. "Confiança máxima hoje. 4 a 0 pro Brasil com muita tranquilidade. O último jogo não foi tão bom, mas hoje temos os titulares e não tem erro", disse o jovem, que aproveitou a tarde de sol para curtir o jogo na arena montada na Praia de Camburi, na Capital.
Paulo Victor mostrou confiança na classificação brasileira e já mira o próximo jogo. Se classificada, a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nas quartas de final. O elenco europeu se classificou após a vitória por 3 a 1 sobre o Japão, nos pênaltis. "A Croácia tem um time mais chato, mas não vai parar a gente não. Vamos pra cima em busca do hexa e erguer a taça", diz.
Anderson Matos, professor de Educação Física de 51 anos, também vive a expectativa da vitória brasileira: "Hoje o Brasil vem melhor e vem com Neymar. Então, é 3 a 0 para Brasil com um bom futebol, melhor que o da última partida".
Também confiante na classificação, fez uma breve análise sobre a possível adversária do Brasil nas quartas de final. "Próximo jogo vai ser mais duro, mas não vamos abaixar a cabeça. Tenho confiança que vamos bem hoje e melhor ainda na próxima partida."
José Carlos dos Santos Souza, 30, policial, com a filha Moana, de 2 anos, em São Pedro, para ver jogo entre Brasil e Coreia
PM José Carlos dos Santos Souza, 30, com a filha, Moana, de 2 anos Crédito: Fernando Madeira
O policial militar José Carlos dos Santos Souza, 30, esbanja otimismo. Na Arena São Pedro, em Vitória, acompanhado da filha Moana, de 2 anos, ele aposta em uma goleada do Brasil e arrisca o placar de 4 a 0.
Jorge Washington Barbosa, 56, cozinheiro, nas horas vagas faz pipa e acredita em vitória do Brasil contra Coreia
Jorge Washington Barbosa, 56, cozinheiro, acredita em vitória  Crédito: Fernando Madeira
Muitas ruas decoradas de verde e amarelo também são pontos de concentração nos jogos e inspiram torcedores. Morador de São Pedro I, o cozinheiro Jorge Washington Barbosa, 56, faz pipas nas horas vagas para conseguir renda extra. E aproveitou a Copa para confeccionar algumas com as cores do Brasil. Na partida desta segunda, ele aposta no placar de 2 a 1 para a seleção canarinho.
Com informações de João Barbosa

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